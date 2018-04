Weimin Zhang é o primeiro tradutor para a língua chinesa da obra integral de “Os Lusíadas” e é quem representa Macau no VIII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa em Cabo Verde, promovido pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA). O encontro arranca hoje, prolongando-se até 21 de Abril, na cidade da Praia.

Cláudia Aranda

“O convite é uma honra para mim, nunca pensei como tradutor participar num encontro de escritores, tenho muito prazer em conhecer os grandes escritores da língua portuguesa, ler as suas obras e fazer mais traduções”, disse ao PONTO FINAL Weimin Zhang.

Weimin Zhang começou a fazer traduções de português para a língua chinesa muito antes de pôr os pés em Portugal, ou sequer em Macau. “A minha ligação a Macau é através de traduções de livros”, afirmou, acrescentando que a sua primeira e única visita a Macau foi “em 2005, quando acompanhei o senhor Presidente da República [Portuguesa], na altura, Jorge Sampaio, na sua visita a Macau”.

O tradutor, que nasceu em Pequim, em 1951, vive desde a década de 1980 em Lisboa, onde se estabeleceu, primeiro como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e, depois, da Fundação Oriente, que é a entidade que lhe deu apoio para concretizar a publicação da primeira tradução integral para a língua chinesa de “Os Lusíadas”. “Vim para Lisboa com a bolsa da Gulbenkian com o projecto de traduzir ‘Os Lusíadas’, na altura foi um pouco ambicioso, não sabia que ia ser tão difícil”, confessou.

Obra de fôlego absorveu seis anos de trabalho

“Eu acho que devo ser o primeiro a fazer a tradução para chinês da obra completa de ‘Os Lusíadas’. Acho que não há outra tradução depois desta porque não é fácil. Primeiro, sem o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Oriente não era possível, além disso, é preciso muita dedicação, muito trabalho”, disse Weimin Zhang. O projecto haveria de consumir seis anos de trabalho. Weimin Zhang não traduziu apenas os cerca de nove mil versos de ”Os Lusíadas”, também acrescentou cerca de 900 anotações sobre história, geografia, mitologia grega e romana, para que os leitores chineses pudessem compreender melhor a obra.

Para que não restassem dúvidas quanto ao pioneirismo do trabalho de tradução de Weimin Zhang, o PONTO FINAL consultou o professor Carlos André, Coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau, que confirmou que Weimin Zhang é, de facto, o autor da primeira tradução integral de “Os Lusíadas”. A tradução integral foi publicada em Pequim, em 1995, com o título em chinês de “A Canção dos Lusitanos”, tendo tido uma segunda edição em 1998.

Aprender português através da literatura

Antes de meter mãos à obra de traduzir “Os Lusíadas”, Weimin Zhang, dedicou-se a passar para carateres chineses a “História da Literatura Portuguesa”, de António José Saraiva, cuja tradução foi publicada em 1982 pelo Instituto Cultural de Macau – como se designava na altura esta entidade. “Eu nunca tinha ido a Macau, mas foi através de um amigo, João Barroso, que era meu professor de português em Pequim, foi ele que, quando foi a Macau, levou as minhas traduções, e foi nesse momento que foram publicadas”, contou.

“Foi minha iniciativa começar por este livro, na altura trabalhava numa revista em Pequim e para fazer tradução precisava de dominar melhor a língua, e uma boa maneira para isso era conhecer uma obra literária e conhecer mais palavras e a estrutura das frases. Através de ‘História da Literatura Portuguesa’ aprendi português e a cultura e literatura portuguesa, foi quase como que uma porta que me introduziu ao mundo da língua portuguesa”, disse. Mas, sublinha, “não é fácil aprender uma língua. Nessa altura levei, penso que, dois anos para traduzir aquele livrinho pequeno, às vezes um capítulo leva semanas, é muito difícil, mas é interessante”, frisou.

Duas traduções revistas em breve

Antes de aprofundar o português, o tradutor aprendeu espanhol. “Comecei a estudar primeiro espanhol, em 1965. Depois houve a revolução cultural e só voltei a estudar espanhol em 1973. Quando acabei o curso universitário houve uma oportunidade de trabalhar numa revista em Pequim, então comecei a estudar português. Como já conhecia algo de espanhol, o estudo do português foi mais fácil”, afirmou.

Weimin Zhang aprofundou o português a traduzir artigos em revistas como “China em Construção”, que hoje se chama “China Today”, explica, e “Pequim Informação”. Esteve em Moçambique como intérprete oficial ainda antes de seguir para Portugal. Conhece outros países de língua portuguesa, como o Brasil, unicamente através da sua literatura.

Em 1988, foi publicada uma Antologia de Fernando Pessoa, também pelo Instituto Cultural de Macau. É da sua autoria, também, a tradução da obra de António Paula “Árvores e Grandes Arbustos de Macau”, de 2016, e de “100 Sonetos”, de Luís Vaz de Camões, pelo Instituto Cultural, de 2014. O académico trabalha agora no ”Novo Atlas da Língua Portuguesa”, uma edição do ISCTE-IUL e Instituto Camões, de 2016.

O tradutor adiantou que há uma editora chinesa interessada em publicar “100 Sonetos”, de Luís Vaz de Camões, “numa versão em chinês simplificado, porque em Macau existe o chinês clássico. Estou a pensar se vou acrescentar algo ou só fazer uma revisão”. Weimin Zhang acrescenta que uma outra editora “quer fazer uma reedição de ‘Os Lusíadas’ em chinês, uma versão revista. Porque já passaram quase 20 anos, de certeza que há novas formas de ver e compreender a obra e de fazer alguma alteração”, concluiu.