Um caso de SIDA e cinco de HIV registados em Março

Em Março último, os Serviços de Saúde registaram 844 situações em que foi efectuada a declaração obrigatória de doenças, e verificou que “existem alterações evidentes em algumas doenças”. O organismo dá o exemplo dos casos de infecção por influenza (610 casos) e de gastroenterite por rotavírus (32 casos), “números que representam uma subida de casos quando comparados com o período homólogo do ano anterior [Março de 2018], e uma descida quando comparados com o mês de Fevereiro de 2018”. Em comunicado, os serviços apontam a subida para 52 dos casos de varicela, o registo de 43 casos de escarlatina e de 12 casos de infecção por norovírus. Também foram registadas 47 infecções por enterovírus.

Ainda em Março deste ano, registaram-se 15 casos de tuberculose pulmonar, “o que representa uma redução quando comparados com o período homólogo do ano passado”, um caso importado de dengue, um caso de SIDA e cinco casos de HIV sem manifestação dos sintomas da doença, representando uma subida quando comparados com o mesmo período 2017. A declaração de doenças tem carácter obrigatório e, “com estes dados os Serviços de Saúde podem definir e actualizar as medidas de prevenção e controlo de doenças necessárias” e monitorizar a tendência epidémica das doenças transmissíveis em Macau.