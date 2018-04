Três advogados portugueses entre os oradores do “International Gaming Summit 2018”

A 37ª edição do “International Gaming Summit” vai acontecer em Macau entre os dias 14 e 16 de Maio e integra este ano, no painel de oradores, portugueses da área jurídica. O evento, promovido pela International Association of Gaming Advisors (IAGA), reúne os principais intervenientes internacionais do sector jurídico da indústria do jogo para discussão sobre os principais desafios que o sector do jogo atravessa.

Este ano, o programa debruça-se sobre temas como a crescente relevância dos eSports, o impacto de actividades ilegais de jogos e mercados sobre jogos regulamentados, as últimas tendências para ‘resorts’ integrados ou planos de emergência.

No primeiro dia do evento, Pedro Cortés, sócio sénior do escritório Rato, Ling, Lei & Cortés – Advogados (Lektou), integra o painel “Yesterday, Today and Tomorrow: What’s Hapenning in the Asia Market?”, que aborda “o estado actual da indústria de jogo na Ásia e as oportunidades em países como Japão, Filipinas, Vietname ou Camboja, sem esquecer o caso de Macau”, refere um comunicado do escritório de advogados.

O advogado José Filipe Salreta, do mesmo escritório, participa no dia 16 como orador no workshop “Combating Financial Crime and Risk”, onde vai apresentar o tema “Data Analytics and Big Data Analysis in the Prevention, Detection and Investigation of Financial Crime”.

No mesmo dia, o advogado responsável pela Lektou Portugal, Óscar Alberto Madureira, com experiência na área de jogo, que foi Senior Counsel de uma das operadoras de jogo em Macau durante vários anos, será orador no workshop “Critical Issues in Responsible Gaming”, em que abordará o tema “Gambling Controls on Local Residents – What’s the Best Approach?”.