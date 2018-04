Sulu Sou exige consulta pública para reconhecimento recíproco de cartas de condução

O deputado com mandato suspenso, Sulu Sou, exigiu ontem que o Chefe do Executivo retire a ordem executiva que autoriza a assinatura do acordo entre Macau e a China continental sobre o reconhecimento recíproco de cartas de condução e que realize uma consulta pública. Sulu Sou lamenta o secretismo do Governo em torno desta decisão e alega que o impacto deste acordo na comunidade justifica a realização da auscultação pública.

Cláudia Aranda

“Consulta pública para o reconhecimento recíproco de cartas de condução!”, gritou ontem Sulu Sou ao Chefe do Executivo, no final da sessão de perguntas e respostas na Assembleia Legislativa (AL) com a presença de Chui Sai On. Antes, o deputado com mandato suspenso e vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM) havia remetido um documento escrito ao Chefe do Executivo com as questões que desejava que fossem respondidas na AL.

“Nós exigimos uma consulta pública porque, de acordo com as Normas para a Consulta de Políticas Públicas, as políticas de grande importância devem ser apoiadas por uma consulta pública sobre esta política. Não há nenhuma informação que apoie esta política, mas o Governo avançou com essa decisão, então pedimos uma consulta pública, de acordo com o procedimento legal”, afirmou aos jornalistas antes da sessão plenária.

Ao PONTO FINAL, Sulu Sou sublinhou que este é um assunto que deve ser discutido publicamente e não apenas ao nível político e lamentou o secretismo do Governo na tomada de decisão sobre um assunto que diz respeito à comunidade. “Há razões fortes para as pessoas criticarem e terem dúvidas”, disse.

“O Governo tem estado determinado a impulsionar a política do reconhecimento recíproco de cartas de condução entre Macau e a China continental, o que causou preocupação e suspeita na população, em termos de capacidade de circulação de veículos, segurança rodoviária e trabalhadores não autorizados”. Apesar de tudo, “sem consulta e sem justificação substancial”, a secretaria para os Transportes e Obras Públicas foi autorizada, por ordem executiva do Chefe do Executivo publicada em Boletim Oficial a 16 de Abril, a assinar o respectivo acordo, diz o deputado no documento entregue a Chui Sai On.

Sulu Sou alerta para a discrepância na capacidade de circulação automóvel entre Macau e a China continental. De acordo com os números fornecidos pelo Ministério da Segurança Pública chinês, citados no documento remetido por Sulu Sou ao Chefe do Executivo, “existem 310 milhões de veículos motorizados registados em todo o país, 217 milhões dos quais são carros, e são 342 milhões detentores de carta de condução, tudo isto confirmando o enorme potencial de procura quando a política for implementada”, avisa.

“Acredito que, uma vez firmado o acordo e implementada a política, o número de pessoas qualificadas para conduzir aumentará significativamente e afectará a direcção e o planeamento do transporte de Macau, a política de trânsito, a regulamentação de carros de propriedade privada, a planificação da segurança rodoviária, e certamente está relacionado com toda a comunidade, o que absolutamente se encaixa no pedido de consulta de acordo com as Normas para a Consulta de Políticas Públicas”, acrescenta.

No documento entregue ao Chefe do Executivo na AL, Sulu Sou pede que Chui Sai On retire a ordem executiva, e exige que seja realizada a consulta pública o mais rapidamente possível, permitindo à comunidade deliberar e clarificar os prós e contras. Sulu Sou questiona também as razões do Executivo para ter rejeitado a consulta pública, e pergunta se a ordem executiva vai ser suspensa e se vão ser seguidos os princípios de encorajamento da participação pública, de acesso a informação e de transparência.