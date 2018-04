Reserva financeira ultrapassa 500 mil milhões de patacas

Até ao final de Fevereiro, a reserva financeira de Macau cifrava-se em 515 mil milhões de patacas, avançou ontem o Chefe do Executivo. Tal corresponde a um aumento de 15 mil milhões de patacas face ao mês anterior. Deste valor global, 377 mil milhões diziam respeito à reserva extraordinária. Até finais do ano passado, os rendimentos do Governo ultrapassaram os 22 mil milhões de patacas, correspondendo a uma rentabilidade anual de 4,8%. Chui Sai On sublinhou ainda a necessidade de “optimizar as estratégias de desenvolvimento” e de “ampliar e alargar a carteira de investimentos”. CVN

