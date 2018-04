Maxim Bessmertny estreia duas curtas-metragens enquanto procura o guião perfeito para a longa

Hoje é o dia de estreia mundial de duas das mais recentes curtas-metragens de Maxim Bessmertny: “Death of a Parrot” e “The Great Debt”, na galeria Taipa Village Art Space, a partir das 18h30. Ao PONTO FINAL, o realizador conta que ainda não encontrou o guião perfeito para poder avançar para uma longa-metragem. “É como encontrar um mapa do tesouro, sendo que esse mapa tem de ser bom o suficiente para me levar ao tesouro. É isso que tenho feito, procurar mapas”, diz.

Cláudia Aranda

Uma nota de banco que viaja de mão em mão até que retorna ao proprietário original. Esta é a trama de “The Great Debt”, “um projecto engraçado que surgiu por causa de uma anedota que alguém me contou sobre a crise financeira na Grécia”, explica ao PONTO FINAL o realizador Maxim Bessmertny. A mini curta-metragem, com a duração de três minutos, em conjunto com a curta de oito minutos “Death of a Parrot”, têm a sua estreia mundial hoje, na Taipa Village Art Space, da Associação Cultural Vila da Taipa, a partir das 18h30. Os filmes vão estar disponíveis para visualização até 31 de Maio.

Em “The Great Debt”, o desafio era “contar uma história visualmente, com o mínimo de diálogo, mas retendo a essência da anedota”, acrescenta. A história contada em três minutos é protagonizada por Nikolai Kramarev e Vera Kramarev, os avós maternos de Maxim Bessmertny, que além de realizador é guionista e produtor.

Na história, conta o realizador, “o recepcionista do hotel recebe uma nota de depósito de um cliente, com essa nota paga a dívida do talho, o homem do talho paga ao motorista do camião, que passa a nota ao advogado, que paga ao recepcionista, que devolve ao hóspede porque este afinal não quer ficar no hotel. Esta é a ideia, uma única nota paga a dívida de toda a gente e acaba nas mãos originais, um conceito muito engraçado que adaptei ao formato visual”, explica.

A curta conta com a parceria na cinematografia de Jordan Lavi Quellman, companheiro de escola que já colaborou com Bessmertny noutras produções anteriores. Bessmertny acrescenta que “The Great Debt” tem outra particularidade: nas filmagens foi utilizada uma objectiva grande-angular Kipnotik, “usada pela primeira vez na década de 1960 pelo realizador russo Mikhail Kalatozov”, no filme de propaganda “Soy Cuba”, explica o realizador.

O efeito sonoro do grito do papagaio

O filme “Death of a Parrot” é dedicado ao avô, que é, também, o protagonista. “Decidi fazer esta curta depois de fazer o meu primeiro filme mudo, quis fazer um segundo, com música, e usando apenas um efeito sonoro, que é o grito de um papagaio, a ideia era construir uma narrativa tensa em curto tempo com o grito do papagaio”, explicou o realizador, acrescentando que para a história baseou-se no romance “Baudolino”, de Umberto Eco, “onde um assassino é contratado por causa do vício do ópio”. Neste filme “um guloso viciado em uvas”, representado por Kelsey Wilhelm, é barrado de entrar no jardim das delícias e só poderá regressar se fizer um favor ao administrador do lugar, personificado pelo avô Nikolai, na altura com 71 anos. A banda sonora da autoria de Kelsey Wilhelm mistura ‘samples’ da sinfonia nº 3 de Gustav Mahler.

Maxim Bessmertny explica que começou a realizar curtas-metragens “porque era um exercício, que se desenvolveu, o esforço é o mesmo, é como dividir uma longa em seis, pomos o mesmo esforço, tu organizas, produzes, tens a pré-produção, pós-produção, marketing, se tiveres sorte é o teu bilhete da lotaria, há pessoas que transformam as curtas em longas, acaba por ser um veículo para fazer uma longa”.

O realizador está ainda à procura do guião perfeito para avançar para uma longa-metragem. “As pessoas dizem que é mais fácil agora fazer longas, porque é tudo digital, mas, então, porque não há mais gente a fazer? Porque não é assim tão fácil”.

Para Bessmertny, não basta ter financiamento para realizar uma longa. O mais importante “é ter o guião perfeito e, até agora, não consegui ainda ter um guião perfeito e ‘filmável’ com que fique mesmo muito feliz. Está a tomar-me este tempo todo encontrar algo que valha a pena ir até ao fim do mundo, mas estou perto. É como ter um mapa do tesouro, e desde que esse mapa seja bom o suficiente para te levar a esse tesouro, então vais viajar até ao outro lado do mundo. E é isso que tenho feito, procurar mapas”.