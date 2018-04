La Scala: TSI declara nulo pedido de revisão do contrato de concessão

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) negou provimento ao recurso contencioso interposto pela Sociedade Moon Ocean Limitada, concessionária dos cinco lotes situados na Avenida Wai Long, em frente ao Aeroporto Internacional de Macau, na Taipa. A decisão foi ontem divulgada pelo Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, num comunicado onde se explica que a empresa pedia a anulação do despacho do Chefe do Executivo de 9 de Abril de 2013, que declarou a nulidade do seu despacho anterior de 9 de Março de 2011 que autorizou o pedido de revisão da concessão dos aludidos cinco lotes, reversão de nove parcelas e concessão de oito parcelas para anexação e aproveitamento conjunto.

A Sociedade Moon Ocean argumentou que, ao declarar a nulidade do contrato de concessão, o despacho recorrido ofendeu o conteúdo essencial do seu direito de propriedade. Neste sentido, o Tribunal Colectivo “entendeu que a perda da coisa adquirida mediante um contrato nulo é a consequência jurídica da declaração da nulidade do referido contrato, e, por outro lado, a concessão do terreno por arrendamento apenas confere ao concessionário o direito de aproveitamento do terreno nos termos consagrados no contrato de concessão, nunca o direito de propriedade sobre ele, improcedendo assim a ofensa ao conteúdo essencial do direito de propriedade da recorrente por parte do acto recorrido”.

O Tribunal Colectivo decidiu ainda que “o procedimento administrativo de transmissão dos direitos resultantes da concessão enfermou do vício de nulidade pela intervenção criminosa do então Secretário para os Transportes e Obras Públicas, por isso, conforme o princípio da legalidade, a Administração deve declarar a nulidade do seu despacho proferido em 9 de Março de 2011 que autorizou a revisão do contrato de concessão, isto, manifestamente, é acto vinculado por lei, e sem o despacho do Chefe do Executivo de 9 de Março de 2011, nunca pode ter lugar o contrato administrativo em causa”.

O gabinete esclarece que “a celebração do contrato de concessão de terreno depende do referido acto administrativo, pelo que, a declaração de nulidade do referido acto leva automaticamente à nulidade do contrato administrativo”.