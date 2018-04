Inscrição de pintura na estátua de Camões é “violação da lei”

O Instituto Cultural (IC) denunciou ontem um acto de vandalismo na escultura de Camões através de pinturas na base de pedra que sustenta o busto do poeta, situado na Gruta de Camões.

O organismo informou posteriormente as autoridades “e irá dar início aos trabalhos de reparação o mais rápido possível”, tendo em vista “recuperar a aparência original da escultura no mais curto prazo”, refere um comunicado do IC.

A nota acrescenta ainda que a execução de inscrições ou de pinturas em bens imóveis classificados constitui uma “violação directa” da Lei de Salvaguarda do Património Cultural, apelando ao público que promova “o respeito pela salvaguarda do precioso património cultural de Macau”.

O IC garante ainda que irá continuar a reforçar as acções de conservação do património, a comunicação com o público e actividades de fiscalização do património cultural, “de maneira a que os trabalhos de protecção do património sejam acções que contem com o apoio da população”.