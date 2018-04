IC abre concurso público para instalações do Armazém do Boi no quarto trimestre

O concurso público para as instalações do Armazém do Boi vai ser lançado no quarto trimestre de 2018, avançou a Macau News Agency (MNA). A informação foi confirmada pelo Instituto Cultural (IC) que, em Junho de 2017, disse ao PONTO FINAL que o concurso teria como alvo todas as associações de Macau, tendo em vista a adjudicação de uma nova gestão artística do edifício que foi gerido pela Associação Armazém do Boi por quase 14 anos, e que recebeu, em 2016, indicação do IC para abandonar as instalações até ao final do ano passado.

De acordo com a MNA, a Associação Armazém do Boi continua sem instalações para desenvolver as suas actividades desde que saiu do antigo espaço, a 31 de Setembro de 2017. “Já vimos alguns lugares e brevemente decidir-nos-emos por um. Depois disso, há alguns trabalhos de construção e decoração que precisamos de fazer, portanto ainda não conseguimos dizer a data da mudança”, disse Bianca Lei, citada pela MNA, que indica que as actividades artísticas têm decorrido em vários locais da cidade, como o edifício do Antigo Tribunal.

Sobre o apoio disponibilizado à associação na procura de novas instalações, o IC referiu à agência noticiosa que “existem também outras formas de apoio aos trabalhos da Associação Armazém do Boi, como as candidaturas ao financiamento para actividades culturais”. Já Bianca Lei, garantiu que a associação não conta com qualquer apoio do sector privado ou do Governo para encontrar um novo espaço.

Em 2017, o IC explicou ao PONTO FINAL que, devido à reestruturação de funções do organismo, “o Armazém do Boi foi integrado no IC em 2016, sendo classificado como edifício de interesse arquitectónico em 2017”.