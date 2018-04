Hato: Pedidos de apoio por danos nas casas apreciados até Maio

Todos os pedidos de apoio por danos domiciliários causados na sequência do tufão Hato vão ser revistos até ao próximo mês. Foi esta a garantia deixada por Chui Sai On perante os deputados durante a sessão de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa. O governante admitiu existir “espaço para melhorias” quanto à resposta às catástrofes, e que as instalações de prevenção “não são suficientes”.

Catarina Vila Nova

O Chefe do Executivo garantiu ontem, na Assembleia Legislativa (AL), que até ao próximo mês vão ser apreciados todos os pedidos de apoio por danos domiciliários na sequência do tufão Hato. Até ao passado dia 11, 82% dos requerimentos já tinham sido alvo de análise, adiantou Chui Sai On, que ontem se deslocou ao hemiciclo para responder às perguntas dos deputados. O líder do Governo respondia assim a José Pereira Coutinho, que o tinha questionado sobre as pessoas que não tinham ainda sido indemnizadas pelos danos sofridos durante o Hato. O deputado voltou também a insistir na questão da responsabilização dos titulares dos principais cargos políticos.

“Admitimos que, quanto à resposta dada, existe espaço para melhorias. Os diferentes serviços conjugaram esforços com a sociedade para voltar a uma vida normal. Quanto à compensação, o Governo implementou diferentes medidas, incluindo subsídios às vítimas e aos que tiveram os seus veículos danificados”, disse Chui Sai On. O Chefe do Executivo avançou ainda que foram gastos cerca de 148 milhões de patacas em deduções fiscais para os condutores que tiveram os seus veículos danificados durante a passagem do Hato.

Questionado por Chui Sai Peng quanto aos mecanismos de prevenção de tempestades, Chui Sai On admitiu que “provavelmente as instalações de prevenção não são suficientes”, e que a construção de uma cidade inteligente “tem avançado tardiamente”. Por sua vez, Ho Ion Sang afirmou que, ao longo dos anos, “diversos profissionais apresentaram diversas propostas que podiam resolver os problemas no Porto Interior”. “Porque é que o Governo não acolheu essas propostas?”, questionou o deputado.

Chui Sai On assegurou apenas que, ainda este ano, seriam iniciados os trabalhos de construção de comportas amovíveis com uma altura de 1,5m que, segundo o governante, “conseguem dar resposta às cheias nos próximos 20 anos”. “Os trabalhos vão ser iniciados este ano e vamos introduzir um sistema de alerta”, afirmou. O líder do Governo disse ainda que toda a rede de drenagem do Porto Interior iria ser revista, e que todos os diques que se encontram nas ilhas vão ser estabilizados. Adicionalmente, vai ser criado um sistema de escoamento de águas na parte Oeste de Macau.

“ACHO QUE [FONG SOI KUN] FOI NITIDAMENTE UM BODE EXPIATÓRIO”

Em declarações aos jornalistas após a sessão plenária de ontem, José Pereira Coutinho considerou ser “exagerada” a pena disciplinar aplicada ao antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). Fong Soi Kun recebeu uma pena disciplinar de demissão mas, por já se encontrar aposentado, foi determinada a suspensão da sua pensão durante quatro anos. “O ex-director já trabalhava na função pública há mais de 30 anos e não se percebe muito bem como é que se chegou a uma pena tão exagerada”, considerou o legislador.

Coutinho manifestou-se também “desiludido” quanto à resposta que recebeu por parte do Chefe do Executivo durante a sessão. “Aquilo que eu estava a perguntar tinha a ver com a responsabilidade dos titulares dos principais cargos”, esclareceu. “Tendo em consideração o actual sistema existente em Macau não se percebe muito bem porque não foram assacadas responsabilidades nos diversos titulares dos cargos da cadeira hierárquica. Acho que [Fong Soi Kun] foi nitidamente um bode expiatório”, rematou o deputado.