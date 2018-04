Governo vai estudar criação de seguros de saúde para idosos

Chui Sai On revelou ontem perante os deputados que o Governo vai estudar a criação de um sistema de seguros de saúde destinado aos idosos que queiram passar a reforma no interior da China. Segundo explicou o governante, esta medida enquadra-se na política de “passar a velhice nas suas comunidades”. Porém, a concretizar-se, certos requisitos terão que ser cumpridos. “Temos de saber sobre a qualidade dos serviços prestados pelos hospitais para que os idosos tenham cuidados de saúde de qualidade”, disse o Chefe do Executivo.

Para o líder do Governo, trata-se de uma escolha dos idosos poderem passar a reforma na cidade que escolherem. “Temos de respeitar os idosos que querem passar a sua velhice com as suas comunidades”, afirmou. Neste sentido, Chui Sai On assegurou que iria discutir com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura “para ver se é possível criar este regime”.

Em Fevereiro, Alexis Tam participou num debate com os deputados sobre a implementação de um seguro universal de saúde. Ainda que não tenha fechado a porta a tal possibilidade, na altura o governante saiu em defesa do sistema de saúde vigente. Segundo revelou na altura o secretário, a implementação de um mecanismo desta natureza iria mais do que duplicar as despesas do Executivo nesta área.

Ontem, o Chefe do Executivo pronunciou-se ainda sobre a futura Academia de Medicina, destinada à formação de médicos especialistas, adiantando que os trabalhos preparatórios “já estão feitos” e que foram já convidados especialistas e consultadores. “Tudo já está a ser preparado para que sejam arrancados os respectivos trabalhos de produção legal”, declarou. CVN