Ex-gestor de grupo de colégios privados português acusado de desviar dinheiro para Macau

Um dos ex-gestores do grupo de ensino particular GPS – sob investigação por alegado desvio de fundos do Estado Português – assinou uma procuração para que uma cidadã portuguesa residente permanente de Macau constituísse a sociedade comercial “Conexões – Consultoria, LDA” no território, noticiou o Observador. Em Fevereiro deste ano, a RAEM enviou documentação solicitada pelas autoridades portuguesas.

A Polícia Judiciária (PJ) portuguesa apreendeu, nas buscas domiciliárias conduzidas em Janeiro de 2014, vários documentos que indiciam que os principais arguidos do caso do grupo de ensino particular GPS (Gestão e Participações Sociais) acusados de se terem apropriado de mais de 36 milhões de euros do Estado Português destinados aos colégios que administravam através de contratos de associação, entre 2005 e 2013, terão enviado, para Macau e para o Brasil, dinheiro desviado do grupo.

O Observador avança que a procuradora-adjunta Andrea Marques, titular dos autos consultados pelo jornal online, enviou, em Maio do ano passado, duas cartas rogatórias às autoridades de Macau e do Brasil, pedindo documentação relativa a empresas, património imobiliário e contas bancárias que arguidos e respectivas companheiras pudessem ali ter. O envio das cartas foi uma proposta que partiu da Polícia Judiciária portuguesa.

A RAEM confirmou ao Ministério Público (MP) português ter recebido a carta rogatória e enviou a documentação solicitada pelas autoridades portuguesas – tudo isto em Fevereiro deste ano. No entanto, os documentos não podem ser consultados por motivos de sigilo bancário e fiscal.

No cerne da questão estão acusações feitas pelo MP português a José Manuel Canavarro (ex-secretário de Estado Adjunto e da Administração Educativa do Governo de Santana Lopes), José Maria de Almeida (ex-director regional de educação de Lisboa) e ainda António Calvete, Manuel Madama, Fernando Catarino, António Madama e Agostinho Ribeiro (administradores do grupo GPS) por suspeita de que os cinco gestores terão desviado, em benefício próprio, cerca de 36 milhões dos mais de 300 milhões de euros pagos ao grupo pelo Estado Português.

Depois das buscas domiciliárias em 2014, PJ e MP portugueses investigaram a existência de bens ou fundos no estrangeiro em nome dos arguidos, desde 2009, incluindo-se no conjunto não só o Brasil e Macau mas também Cabo Verde.

De acordo com o Observador, os vários recibos de envio de fundos para o Brasil, que foram encontrados nas casas dos administradores do grupo GPS, nomeadamente António Calvete e Manuel Madama, originaram a proposta da PJ portuguesa de solicitação de documentação.

Mas foram as buscas domiciliárias realizadas pela PJ à casa de José de Almeida, ex-director regional de educação de Lisboa, que permitiram descobrir que o arguido assinou uma procuração a favor de Lun Kung Po Mei, cidadã portuguesa com residência permanente em Macau, em Novembro de 2013, que conferia poderes a Lun Kung Po Mei, em representação de Almeida, para constituir a “Conexões – Consultoria, LDA”, uma sociedade comercial.

O mesmo jornal explica que a empresa tem um capital de 25 mil patacas (cerca de 2,5 mil euros), com Lun Kung Po Mei a possuir uma quota de cinco mil patacas (cerca de 500 euros), e que a procuração assinada por José de Almeida confere à residente local os poderes para celebrar contratos, outorgar escrituras públicas ou assinar autos, termos ou requerimentos.

A cooperação internacional requisitada pelo MP português tem como objectivo detectar e apreender fundos, imóveis e bens que cuja posse tenha resultado da prática de alegados ilícitos criminais na gestão dos colégios GPS.

O gabinete de comunicação do grupo disse ao Observador que espera ter “uma posição mais substantiva nos próximos dias”. “De qualquer forma, importa desde já vincar um conjunto de incongruências que poderão ferir de morte esta acusação“, disse ainda a mesma fonte ao jornal português.