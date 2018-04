Chui Sai On: Reconhecimento mútuo das cartas de condução não se trata de “pressão política”

Au Kam San acusou ontem o Chefe do Executivo de ceder a pressões políticas no que diz respeito ao reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a China. Chan Chak Mo e José Pereira Coutinho desvalorizaram a questão, não acreditando que a medida venha a ter impacto na cidade.

Catarina Vila Nova

O Chefe do Executivo negou ontem, na Assembleia Legislativa (AL), ter cedido a pressões políticas no que diz respeito ao reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a China. A acusação foi dirigida pelo deputado Au Kam San, que afirmou que, “mesmo tratando-se de uma missão política, Macau tem características próprias e não tem capacidade para acolher [tantos veículos]”. Respondendo, pela segunda vez no decorrer da sessão, a perguntas sobre este assunto, Chui Sai On apenas declarou que “não se trata de uma pressão política”, sublinhando que o mesmo passou pela equipa do secretário para os Transportes e Obras Públicas e pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Anteriormente, o também pró-democrata Ng Kuok Cheong tinha questionado o facto da medida ter sido aprovada sem a obtenção do apoio da população. Após a sessão e em declarações aos jornalistas, os legisladores Chan Chak Mo e José Pereira Coutinho desvalorizaram a questão.

“Esperamos que, através desta solução [reconhecimento mútuo das cartas de condução], possamos chegar a um consenso para oferecer facilidades em termos pessoais e de comércio”, declarou Chui Sai On, que ontem se deslocou ao hemiciclo para responder às perguntas dos deputados. Procurando acalmar as preocupações com o tema, o líder do Governo recordou as declarações anteontem proferidas pelo director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), que assegurou que a entrada em vigor desta medida não irá causar um grande impacto na sociedade. Isto porque, segundo números avançados pelo próprio Chefe do Executivo, em Macau estão apenas disponíveis cerca de 120 veículos para aluguer. “Tem a ver com o reconhecimento da qualidade da condução, mas não tem a ver com a entrada de veículos”, esclareceu.

Por outro lado, nos últimos dois anos foram mais de 10 mil os cidadãos da RAEM que conseguiram obter uma carta de condução no continente. “Vamos desenvolver e trabalhar para que os residentes de Macau possam também usufruir das regalias do interior da China”, assegurou Chui Sai On, recordando que ainda não existe uma calendarização para a entrada em vigor desta medida. Na passada segunda-feira, o Chefe do Executivo delegou no secretário para os Transportes e Obras Públicas “todos os poderes necessários” para celebrar o acordo com o Ministério da Segurança Pública da República Popular da China para o reconhecimento mútuo das cartas de condução.

DEPUTADOS COM VOZES DISCORDANTES

“Mesmo tratando-se de uma missão política, Macau tem características próprias e não tem capacidade para acolher [tantos veículos]”, atirou Au Kam San, recuperando o tema levantado pelo seu colega de bancada, Ng Kuok Cheong. Au relembrou as “responsabilidades do Chefe do Executivo” nesta matéria, afirmando que se devem ouvir as opiniões da população. “Trata-se de um interesse para o público. Acho que temos que fazer uma consulta pública”, reiterou.

Por sua vez, Ng Kuok Cheong questionou como pode ter sido esta medida aprovada sabendo-se que colhe algumas preocupações junto da população. “Isto ainda não obteve o apoio da sociedade e já foi aprovado. Esta questão não tem consenso e a sociedade está preocupada. Será que o Chefe do Executivo vai rever e corrigir essa questão?”, questionou.

Após a sessão, em declarações aos jornalistas, Chan Chak Mo desvalorizou o problema, afirmando que o assunto não o preocupa “nem um pouco”. “Eu não acredito que nenhum chinês ou estrangeiro gostasse de conduzir em Macau. Eles não conhecem as estradas, existe congestionamento do tráfego, não existe espaço para estacionar nem nenhum sítio onde ir”, disse o deputado. “Se você fosse turista gostaria de conduzir em Macau?”, rematou.

José Pereira Coutinho foi mais longe, dizendo mesmo que se “está a politizar essa questão demasiado”. “Acho que é uma tempestade num copo de água. Mesmo reconhecendo as cartas, não vamos ver uma maré de gente a entrar em Macau, e depois nós temos o controlo das fronteiras”, disse o legislador.