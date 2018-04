China promete tomar “medidas necessárias” para proteger empresas do país

O Ministério do Comércio chinês anunciou que vai “tomar as medidas necessárias para proteger as empresas” chinesas, um dia depois dos Estados Unidos proibirem a venda de componentes ao grupo de telecomunicações ZTE. “A China vai tomar as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses das empresas legítimas” chinesas, garantiu, em comunicado, o Ministério.

Washington deve ser capaz de criar “um ambiente justo, equitativo e estável para as empresas chinesas”, indicou o documento.

O Ministério lembrou que a ZTE “tem uma ampla cooperação comercial e de investimentos com centenas de empresas norte-americanas, criando dezenas de milhares de empregos nos Estados Unidos”.

A empresa lesada já fez saber que está a avaliar “toda a gama de possíveis implicações” decorrentes do embargo, preparando-se agora para “responder proactivamente às consequências”.

Um dia depois da decisão de Washington, a cotação das acções da empresa de telecomunicações foi suspensa na bolsa de valores de Hong Kong.

Na segunda-feira, as autoridades norte-americanas decidiram pôr fim às exportações de componentes destinadas ao grupo chinês ZTE, devido a declarações fraudulentas num inquérito sobre a investigação ao embargo imposto ao Irão e à Coreia do Norte.

A suspensão das exportações significa que a ZTE vai deixar de receber componentes para os integrar nos seus produtos.