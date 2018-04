Chefe do Executivo ainda sem certezas quanto a escola de ensino especial

Chui Sai On disse ontem esperar que o terreno do Canídromo possa ser utilizado para fins educativos e desportivos. “Agora, se é ensino especial ou outro tipo de ensino ainda não temos uma opinião definida”, afirmou o Chefe do Executivo. Aquando da apresentação das Linhas de Acção Governativa da área dos Assuntos Sociais e Cultura para este ano, Alexis Tam havia anunciado que este lote iria acolher quatro escolas, uma das quais destinada ao ensino especial. Na altura, o secretário disse inclusive esperar que os estabelecimentos de ensino pudessem servir a população do Norte de Macau e revelou já ter apresentado às Obras Públicas, através da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, uma proposta neste sentido.

O líder do Governo veio ontem recuar em relação ao que foi assumido por Alexis Tam perante os deputados, em Dezembro último, referindo que o estudo sobre o aproveitamento do terreno, iniciado em finais de 2016, seria terminado este ano. Sobre este assunto, apenas uma certeza foi deixada pelo Chefe do Executivo: “Claro que esse terreno não vai ser usado em termos comerciais”.

A questão do terreno do Canídromo e das escolas que para ele estariam destinadas foi levantada pela deputada e directora-executiva da Companhia de Corridas de Galgos, Angela Leong. A parlamentar procurava saber qual o destino a dar ao lote, caso no mesmo não fossem construídas as escolas prometidas por Alexis Tam. O Canídromo irá encerrar no próximo dia 21 de Julho, estando ainda por tomar uma decisão quanto ao futuro dos cerca de 600 galgos. C.V.N.