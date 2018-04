Amor à pátria é “valor nuclear” no princípio “Um País, Dois Sistemas”, defende Chui Sai On

O Chefe do Executivo defendeu ontem que o amor à pátria é um “valor nuclear” da política “um país, dois sistemas”. “‘Um País, Dois Sistemas’ é um princípio que tem por base o amor à pátria e a Macau e, por isso, damos grande importância a este valor nuclear”, afirmou Chui Sai On, sublinhando que “este valor vai ser prosseguido nas próximas gerações”. O líder do Governo reforçou também a ideia de que devem ser desenvolvidos melhores estudos no sentido de reforçar os “conhecimentos do amor à pátria e da Lei Básica”. “Temos vindo a formar os nossos jovens e os resultados são notórios e não foram conseguidos com facilidade”, declarou.

