Tarifas dos autocarros sobem para seis patacas em todas as carreiras

O Governo deixou cair a proposta de distinguir os preços praticados nos autocarros para residentes e não-residentes. A partir de sábado, todos os passageiros passarão a pagar seis patacas, com excepção dos estudantes – que pagam metade da tarifa – e dos idosos e portadores de deficiência, que ficam isentos de qualquer pagamento.

Catarina Vila Nova

A partir do próximo sábado, os utilizadores dos autocarros passarão a pagar seis patacas em todas as carreiras. O aumento foi ontem anunciado em conferência de imprensa pelo director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Lam Hin San, e publicado em Boletim Oficial. Os detentores do cartão electrónico passarão a pagar três patacas nas carreiras normais e quatro patacas nas expresso, ou seja, aquelas que contêm a letra X na sua identificação. Os estudantes pagarão apenas metade destas tarifas, sendo que esta medida se estende aos cidadãos de Macau que estudam no exterior durante um período não inferior a um ano lectivo. Isentos de qualquer pagamento ficam os idosos e portadores de deficiência.

Segundo explicou ontem Lam Hin San, este aumento não irá fazer distinção entre residentes, não-residentes e turistas, ao contrário da proposta anunciada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas em Outubro último. “Se nós fizermos uma diferença entre os cidadãos de Macau e os turistas, achamos que o custo vai ser elevado e, em termos operacionais, achamos que para esta fase não é tão adequado. Se nós fizermos uma diferença entre os cidadãos e os trabalhadores não-residentes, [isto] também envolve um custo mais elevado e não é tão adequado para esta fase de concretização da política”, esclareceu o mesmo responsável.

Esta é a primeira actualização das tarifas dos autocarros em mais de uma década. Até agora, os preços praticados variam entre as 3,20 e as 6,40 patacas, consoante a distância percorrida. A partir de sábado, o mesmo valor será cobrado independentemente do percurso. Também a partir de sábado deixará de existir o passe mensal e será ajustado o tempo para usufruir da correspondência com outra carreira. Os detentores do cartão electrónico e para estudantes terão 45 minutos para mudar de autocarro, ou uma hora quando o percurso tiver início na Península de Macau e a correspondência se efectuar em Coloane e vice-versa.

Com esta actualização, o Governo prevê reduzir em 150 milhões de patacas o orçamento de mil milhões de patacas destinado ao serviço público de autocarros. Nos primeiros dois meses deste ano, as três companhias de autocarros – Transmac, TCM e Nova Era – apresentaram uma receita total conjunta na ordem dos 228 milhões de patacas, sendo que, deste valor, 164 milhões corresponderam a assistência financeira.

No ano passado, utilizaram os autocarros públicos de Macau, 210 milhões de passageiros, segundo números ontem divulgados. Para este ano, a DSAT prevê um aumento de cerca de 4%.