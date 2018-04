Sporting de Macau coloca no papel parceria com a 10 Management

O Sporting de Macau formalizou ontem o acordo de parceria com a 10 Management, válido por duas épocas, para o empréstimo de jogadores profissionais de futebol. Malachy Ilo, Prince Aggreh e Chidi Bright foram os três primeiros atletas envolvidos no acordo entre a empresa e o clube de matriz portuguesa, que assim vê as suas fileiras reforçadas para atacar os primeiros lugares da Liga de Elite.

Pedro André Santos

O acordo entre o Sporting de Macau e a 10 Management já estava realizado, mas só agora foi colocado no papel com a assinatura entre o emblema leonino, através do director José Reis, e Graham Heydorn, presidente da 10 Management.

O acordo é válido por duas épocas, renovável, e contempla o empréstimo de jogadores profissionais de futebol ao Sporting de Macau, servindo o duplo propósito de ajudar o clube no campeonato e como “montra” para transferir os atletas para outros campeonatos em solo asiático.

Este ano, a parceria entre o Sporting de Macau e a 10 Management trouxe para o clube de matriz portuguesa os atletas Malachy Ilo, de 22 anos, vindo do Kwara United (Nigéria), Prince Aggreh, de 21 anos, que actuava no Rivers United (Nigéria), e Chidi Bright, de 26 anos, que alinhava no Santa Rita de Cássia (Angola).

“O objectivo é conseguir colocar na equipa principal jogadores que de outra forma seriam mais complicados de trazer para a equipa na medida que são jogadores relativamente caros, e nesta protocolo há uma espécie de partilha dos encargos relativamente aos jogadores. Ao agente interessa que os jogadores joguem, e também interessa expor os jogadores ao futebol da região porque estavam baseados no continente africano”, referiu José Reis ao PONTO FINAL.

O director do Sporting de Macau salientou que o clube tem estado bastante satisfeito pela prestação dos atletas, contribuindo para a boa primeira volta do emblema leonino na Liga de Elite. “Estamos a fazer uma boa campanha, no final, havendo interesse de outros campeonatos nestes jogadores, é natural que partam para esses campeonatos mais competitivos, que ofereçam melhores condições, mas essa gestão é do agente”, prosseguiu.

O dirigente explicou ainda que o acordo com a 10 Management apenas contempla a Liga de Elite, não descartando, contudo, uma eventual presença dos atletas no campeonato da ‘bolinha’. “Este ano vieram três, para o ano podem vir quatro ou cinco. Podem ficar estes e vir mais, ou podem ir estes e virem outros totalmente diferentes, ainda não sabemos, depende de várias coisas. Estamos a gostar muito deles, já temos laços de amizade, mas sabemos que chegando à próxima época poderão vir outros”, concluiu José Reis.