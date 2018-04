Síria: China lembra lições da invasão do Iraque numa referência ao ataque de sábado

A China pediu ontem aos Estados Unidos, França e Reino Unido que “aprendam com a História e evitem a repetição de tragédias do passado”, comparando o ataque conjunto contra a Síria à invasão do Iraque.

“Esquecemo-nos das lições do conflito no Iraque? Há que recordar as lições do passado”, afirmou a porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, em conferência de imprensa.

“Alguns dirigentes destes três países (EUA, França e Reino Unido) afirmaram repetidamente que é provável que a Síria tenha usado armas químicas. Acreditamos que estes comunicados para criminalizar a Síria e justificar a sua acção militar carecem de legalidade e legitimidade”, disse.

A porta-voz insistiu que a operação militar de sábado viola a Carta das Nações Unidas, já que “vai contra a lei internacional conduzir ataques punitivos contra a Síria”.

Hua recordou que a China se opõe ao uso de armas químicas “independentemente do propósito e em qualquer circunstância, por parte de qualquer país, organização e indivíduo”, e que irá fazer uma investigação objectiva sobre a possível utilização daquele tipo de armas pelo regime de Bashar al-Assad.

A porta-voz afirmou que o conflito na Síria só pode ser resolvido pela via política e que o uso da força apenas acrescentará incertezas à situação actual.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram no sábado uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

A ofensiva consistiu em três ataques, com uma centena de mísseis, contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono.

O presidente dos EUA justificou o ataque como uma resposta à “acção monstruosa” realizada pelo regime de Damasco contra a oposição e prometeu que a operação irá durar “o tempo que for necessário”.

Segundo o secretário-geral da NATO, a ofensiva teve o apoio dos 29 países que integram a Aliança.

O ataque da madrugada de sábado foi uma reacção ao alegado ataque com armas químicas contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, ocorrido no dia 7 de Abril e que terá provocado 40 mortos e afectado 500 pessoas. Na sequência destes ataques, e a pedido da Rússia, realizou-se uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU, na qual foi rejeitada uma proposta de condenação da ofensiva militar, apresentada pelos russos.

