O patuá, ferramenta de humor, dá tese de mestrado em Lisboa

João Oliveira estudou o revivalismo do Crioulo de Macau e concluiu que passa “essencialmente pela criação de obras humorísticas que evidenciam uma forte existência de auto-ridicularização dentro da comunidade”. As personagens de mulheres velhas (as chachas) estão em destaque.

Texto: João Paulo Meneses

Fotografia: Eduardo Martins/Arquivo

O linguista João Oliveira defendeu, no início deste ano, uma tese de mestrado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com o título “Tóri di Babel: Humor e Língua na Literatura em Crioulo de Macau” (disponível em repositorio.ul.pt). A partir de textos literários escritos em patuá (desde meados do século XIX até à morte de José dos Santos Ferreira/Adé, em 1993), o novo mestre em linguística analisou aquela que que concluiu ser a principal função do Crioulo de Macau (CM) após ter caído em desuso: o humor.

“O CM seria uma forma de comunicação quotidiana até ter deixado de ter importância como tal”, diz ao PONTO FINAL João Oliveira. “Como é natural, os crioulos, culturas e povos colonizados foram (e muitas vezes ainda são) alvo de humor, escárnio, violência, racismo por parte do povo colonizador. O que é interessante no CM é que este acabou por se tornar numa ferramenta de humor, humor linguístico, esse que é um dos traços distintivos desta cultura, para os seus próprios falantes ou, neste caso, para os seus descendentes. Isto é, o humor passou de ser uma ferramenta racista e negativa e, neste caso específico, transformou-se numa arma positiva de cimentação de uma identidade. Considero este fenómeno muito interessante”, acrescenta.

Ferramenta racista e negativa? Oliveira lembra que, “no passado, muitos povos colonizadores utilizaram o humor como uma forma de escarnecer de povos colonizados. Sei que não é politicamente correcto, mas estou a tentar fazer uma análise do que é a realidade”. No caso de Macau, “foi a própria comunidade nativa que se apropriou da ferramenta do humor e até destas mesmas características como falta de sofisticação, ignorância, etc… Acontece que, neste caso, o humor deixou de ser uma ferramenta para um povo, que se via a si mesmo como superior, se superiorizar ainda mais face a outro de ‘status’ diminuído, e passou a ser uma ferramenta para enaltecer o próprio povo macaense, demarcando-o dos outros povos periféricos e querendo cimentar o seu estatuto através da elaboração de uma cultura distinta.”

Nas conclusões da tese, o autor sistematiza que “a análise sociolinguística revela diferentes atitudes face a línguas e culturas circundantes e ao próprio crioulo”. O português, por exemplo, “é retratado como uma herança histórico-cultural respeitada, algo que se vê na sua representação hiperformal. O inglês é visto como uma língua de oportunidades económicas para os jovens. O cantonês e os seus falantes, embora com forte presença demográfica em Macau, são retratados com algum desprezo, havendo uma tentativa de afastamento. Por fim, o próprio crioulo e os seus falantes são retratados como pouco sofisticados e antiquados, mas detentores de uma identidade única e a preservar em Macau”.

E se é certo que o CM acabou por ser substituído, “em diferentes momentos do tempo, por outras línguas como o Português, o Cantonense ou o Inglês”, a verdade é que “a comunidade macaense ainda existe e parece ser culturalmente distinta, tanto da portuguesa como da chinesa. Sendo a língua uma das principais marcas de uma comunidade, assistimos, neste período de afirmação e diversificação de culturas, a um processo de revivalismo. No entanto, a nível artístico, este revivalismo passa essencialmente pela criação de obras humorísticas que evidenciam uma forte existência de auto-ridicularização dentro da comunidade”.

Crioulo e não patuá

Ao PONTO FINAL, João Oliveira explicou porque é que prefere a expressão Crioulo de Macau (CM) e não patuá, como é vulgar e localmente conhecido. Na tese analisa a conotação depreciativa que a palavra tem na sua origem. “Esta advém do termo francês ‘patois’, que designa um dialecto local com um ‘status’ baixo”. Não por acaso, esta palavra é por vezes usada na linguagem corrente portuguesa “para designar uma fala incompreensível e sem grande conteúdo. Hoje em dia, como o crioulo caiu em desuso e é visto como uma relíquia ou curiosidade, “deixou de ter uma conotação tão negativa e até acabou por ganhar algum estatuto. No entanto, considero que, em termos científicos, ‘crioulo macaense’ ou ‘crioulo de Macau’ sejam definições melhores. Em primeiro lugar, porque crioulo é um termo da linguística aceite para definir uma língua que se forma através do confronto entre línguas de um país colonizador e outro colonizado e, em segundo lugar, porque este desenvolveu-se mesmo em Macau”.

Numa das raras vezes em que usa, na tese, a palavra patuá, João Oliveira afirma que “até cerca dos anos 50, os macaenses falavam também um crioulo, comummente denominado língua ou crioulo de Macau, patuá, maquista, língunhonha, língua das chachas, ambas significando ‘língua das mulheres mais velhas’, papiâ cristâm di Macau”. Ao PONTO FINAL, desenvolve a ideia da coexistência com o Português: “O português e o crioulo foram sempre coexistindo. No entanto, macaenses que provavelmente nunca teriam tido contacto com o português normativo devido às dificuldades de contacto que existiam numa altura em que não havia televisão nem internet e onde a educação não era como a dos nossos dias, o português poderia ser defectivo. O crioulo foi-se perdendo justamente devido à formalização de ensino de língua portuguesa”.

Do conjunto de textos que analisa na sua tese, principalmente dos que são da autoria de José dos Santos Ferreira, “existe muito esse confronto entre personagens macaenses mais velhas que não falam português e outras mais novas que o falam como portugueses da metrópole. Ora, parece-me que nessas histórias Ferreira se refere também a esse período dos anos 50, onde foi havendo essa transição de perda de importância do crioulo em relação ao português”.

Mudanças sociais

Quanto mais o Português se afirmava entre os macaenses, mais o patuá perdia protagonismo: “Dada a crescente instrução em POR, o CM foi perdendo importância na comunicação do dia a dia, passando a ser essencialmente uma ferramenta de humor contrastada com a própria formalidade do POR, visto como uma língua administrativa e de tradição literária da comunidade macaense”, pode ler-se nas conclusões.

“O curioso é que o CM acabou por se tornar uma ferramenta humorística para a própria comunidade macaense, sendo assim um caso de humor partilhado. De facto, pudemos perceber que os textos são principalmente povoados por personagens macaenses, poucas personagens chinesas que geralmente fazem parte da vida familiar e várias personagens portuguesas, principalmente jovens militares”. Esta realidade tem muito a ver com “as mudanças sociais que se foram processando no seio da sociedade macaense. O elemento social chinês, com o qual a comunidade macaense não se identificava e que, segundo as pistas sociolinguísticas analisadas, até parecia desprezar, foi crescendo, ao passo que o elemento português foi decrescendo”.

Oliveira defende que “este fenómeno indesejado terá levado a que a comunidade macaense buscasse de novo as suas tradições e a sua portugalidade, resgatando os elementos culturais importantes ao longo da sua história que permitiram justamente a criação de um universo narrativo e linguístico coeso distinto, como vimos, do CM falado na rua”.

Com Macau, sem Macau

O que leva um jovem investigador na área da linguística a interessar-se por algo que nunca vivenciou? “Interesso-me por uma abrangente área de interesses. Escolhi estudar este tema porque engloba várias dessas áreas que me interessam: história, culturas, línguas, Ásia, artes, humor, sociologia. Depois de ter lido e reflectido bastante, pensei que este seria um tema interessante, que ainda não estava devidamente abordado e que me permitiria ter, através de um estudo de caso com uma localização especial muito específica, uma visão alargada de outras áreas geográficas cuja história e cultura também me interessam: além de Portugal, a China, o mundo malaio, o Japão, a Índia”, diz ao PONTO FINAL.

Ter estado em Macau durante o período de redação da tese “poderia ser útil para o trabalho de campo, mas como a minha análise foi essencialmente linguística, literária e artística e grande parte do que sobra do CM estar registado em texto, áudio ou vídeo, considero que não foi essencial. Espero poder ir num futuro próximo e conhecer, não só o local que estudei, como uma terra que, como já disse, considero estar no centro de uma área geográfica e cultural que muito me interessa”.

João Oliveira admite, depois de concluído o mestrado, continuar “a estudar algum fenómeno relacionado com Macau, caso descubra mais algum tema que me interesse. Certamente que continuarei a estudar as línguas, histórias, culturas e artes da Ásia Oriental e do Sueste Asiático por si só e na sua relação com a história e cultura portuguesa”.

As chachas

“Dada a importância do papel feminino na construção da cultura e da língua macaenses, não admira que as mulheres sejam as personagens mais comummente retratadas e características”, diz João Oliveira. “Também não admira que estas sejam principalmente mulheres de idade avançada, uma vez que, num período de rápida transição em Macau, eram estas as que melhor encarnavam as especificidades ligadas ao passado macaense: a linguagem relativa à gastronomia, festividades, medicina tradicional, roupa, maquilhagem, assim como um profundo desconhecimento da modernidade. Este desconhecimento da modernidade leva justamente as chachas a fazerem uso de uma série de mecanismos humorísticos de pendor linguístico para descreverem a realidade que desconhecem: metáforas, comparações, personificações, hipérboles, hipóboles, gradações, perífrases e trocadilhos. Dadas estas características, podemos dizer que as chachas representam a ignorância tão comum do humor étnico, mas também incorporam o papel de tricksters, funcionando como repositórios de uma identidade pela qual os autores sentem uma marcada nostalgia”.

Chachas?

“São frequentes personagens que nem sequer possuem nome, sendo invariavelmente chamadas de Chacha “mulher de idade”, Chái “tia” ou Avô-công “avô”, o que comprova o seu carácter caricatural”, explica o autor.

“Na maior parte dos casos, estas mulheres, vulgarmente denominadas Chacha ou Chái, são ignorantes e críticas face ao Português e ao mundo moderno, assuntos sobre os quais falam de um modo ingénuo, denunciando a sua ignorância. Neste sentido, Ferreira afirma: “Gente bóba fichá boca, / Non-mestê fazê asnéra; / Onçôm temá, abrí bóca, / Sã lô papiá babuzéra” [As pessoas estúpidas fecham a boca, / Não devem fazer asneiras; / Se elas mesmas teimarem e abrirem a boca / Começam logo a dizer baboseiras”].

“Numa clara tentativa de auto-ridicularização, estas costumam chegar ao ponto de criticar o próprio grupo, dizendo que estes não sabem falar o CM e não têm graça”.

“Mais evidente ainda, é o conto ‘Mána-Chai na Portugal’ (Ferreira, 1996) e o poema ‘Gente antigo vai Portugal’ (Ferreira, 1996). O primeiro apresenta uma série de anedotas (…) e fala sobre uma senhora de idade que vai viver com a família para Portugal e, devido à sua ignorância linguística e social, ‘continuá bôba. Non sabe papiá português bem-fêto, tudo ancuza non pôde entendê’ [“continua ignorante. Não sabe falar bem português, não consegue entender tudo”]. A personagem inicia assim uma série de mal-entendidos que, em última instância, a fazem pensar que são os portugueses que são ‘ignorantes’, acabando por insultá-los. Algo semelhante acontece com Vicência na peça ‘Nora moderna ou Sogra e Nora’ (Barreiros, 1943-1944), que fala num Português com erros e depois culpa um militar português com quem está a falar por não a conseguir compreender. Neste sentido, na peça ‘Mui-mui sua Neto’ (Ferreira, 1996), Mui-mui afirma: ‘Chacha sã gente antigo, non sabe papiá bem-fêto’ [“A avó já é velha, não sabe falar bem”].

J.P.M.