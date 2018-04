Número de fracções transaccionadas desce para metade em Março

O mês de Março terminou com 567 fracções habitacionais transaccionadas com um preço médio por metro quadrado a atingir os 99.543 milhões de patacas, divulgou ontem a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). O valor médio registado no mês passado foi inferior ao dos dois primeiros meses do ano, com Janeiro a chegar às 124.481 patacas e Fevereiro às 110.243 patacas.

O número de fracções transaccionadas observado em Março reflecte uma queda em mais de metade, quando comparando com o mesmo mês de 2017 – de 1120 para 567. Também em relação aos dois primeiros meses de 2018 se notou uma descida para menos de metade: em Janeiro foram transaccionadas mais de 1900 fracções; e em Fevereiro mais de 1200.

Tal como em Janeiro e Fevereiro deste ano, a maioria das transições foi feita na Península de Macau (441), seguindo-se a Taipa (86) e Coloane (40). Já o preço médio mais alto foi registado na ilha de Coloane (134.755 patacas), depois na Península de Macau (96.986 patacas) e, por último, na Taipa (94.823 patacas).

A DSF avança ainda que a maioria das fracções transaccionadas no mês passado – 469 – tiveram como compradores residentes que, à data da aquisição, não possuíam qualquer imóvel destinado à habitação. Ainda do número total, 74 das casas compradas tiveram como adquirentes pessoas que já tinham um imóvel e 14 foram adquiridas por quem já tinha mais do que uma fracção.