Motorista da Transmac suspeito de homicídio por negligência

O motorista de autocarro envolvido no acidente que resultou na morte de um idoso na manhã de domingo é suspeito do crime de homicídio por neglicência, avançou ao PONTO FINAL a Polícia de Segurança Pública (PSP). O homem de 80 anos foi atropelado enquanto atravessava uma passadeira na Estrada Governador Nobre de Carvalho, pelas 8h30 de domingo, tendo sido levado para o hospital onde acabou por falecer. O caso foi ontem encaminhado para o Ministério Público. Segundo explicou ontem Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, em conferência de imprensa, o motorista era funcionário a tempo inteiro da Transmac, com 27 anos de experiência de condução. O funcionário tem 59 anos e realizava o percurso onde decorreu o acidente há dois anos. No ano passado, foram registados 866 acidentes de viação imputáveis às operadoras de autocarros, menos 5,6% face ao ano anterior. Do número total, 366 diziam respeito à Nova Era, 313 à Transmac e 187 à TCM. C.V.N.

