LMA lança noites de ‘punk-rock’ já no próximo sábado

O ‘punk-rock’ regressa ao LMA (Live Music Association) este fim-de-semana com as bandas de Hong Kong “Logo” e “Oi Squad”. Os grupos abrem a primeira de três sessões de concertos dedicadas ao género musical, que se desenvolveu na década de 1970 no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. As duas bandas actuam sábado, 21 de Abril, a partir das 21h.

Cláudia Aranda

A associação LMA (Live Music Association) abre portas este sábado, a partir das 21h, a duas bandas de Hong Kong “Logo” e “Oi Squad”. Esta é a primeira de três sessões de concertos dedicadas ao ‘punk-rock’, género musical surgido na década de 1970, e que produziu uma geração de bandas como “Television” e os “Ramones” na cidade de Nova Iorque, os “Sex Pistols”, “Clash” e os “Damned” em Londres, e “Saints”, em Brisbane, Austrália.

A ideia de organizar uma série de concertos dedicados ao ‘punk-rock’ surgiu do interesse manifestado pelo público que frequenta o espaço situado no número 50 da Avenida do Coronel Mesquita, explicou ao PONTO FINAL, Vincent Cheang, fundador e presidente a Associação de Música ao Vivo (LMA, em inglês), fundada em 2008. “Temos muita audiência que é louca por ‘punk-rock’”, disse Vincent Cheang, acrescentando que, para estabelecer o contacto e fazer a primeira abordagem com as bandas, conta agora com o apoio de um parceiro conhecedor do ambiente ‘punk’.

Espera-se que o trio anglo-chinês “Logo Psychedelia”, residente em Hong Kong, formado por Christos, Kylie e Wolfe, introduza ao público de Macau materiais retirados, sobretudo, do álbum de referência “Ilegal Brain”. Na sua página de Facebook, a banda é descrita como estando “por detrás do género ‘Lounge Punk’”. O trio já percorreu um longo caminho desde o primeiro encontro enquanto no final dos anos 2000. “A partir de resíduos de géneros aleatórios, os músicos criam canções que são narrativas de mundos distópicos”.

A banda de “oi-punk” de Hong Kong “Oi Squad” actua na mesma noite de “Logo”. A formação juntou-se em 2007, contando com quatro membros, Moy, na voz, Ray, na guitarra e voz, Kuro, no baixo e voz, e Glen, na bateria. Nos últimos anos, a banda de oi-punk “Oi Squad” tem estado intermitente, saindo e entrando de cena durante um período de tempo, tendo reaparecido recentemente.

“Oi!” é um sub-género do ‘punk-rock’, que deu origem ao ‘street-punk’. Teve início no Reino Unido no final da década de 1970. A música e a sua sub-cultura associada tinham o objectivo de reunir ‘punks’, ‘skinheads’ e outros jovens da classe trabalhadora. Surgiu na altura em que se assistiu à comercialização do ‘punk-rock’ e antes do som ‘punk hardcore’, que acabaria por dominar a cena musical nos anos a seguir.

As próximas duas sessões de ‘punk-rock’ devem acontecer uma em Junho e a outra em Julho, isto porque o espaço alternativo de música e concertos já tem a agenda cheia no mês de Maio. Cheang acrescentou que tanto os nomes das próximas bandas, como a data em que actuam, ainda estão por confirmar.