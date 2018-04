João Miguel Barros é finalista do YICCA – Concurso Internacional de Arte Contemporânea

Uma das obras do fotógrafo e curador João Miguel Barros foi seleccionada para integrar a lista finalista de 18 trabalhos do Concurso Internacional de Arte Contemporânea YICCA 17/18, que vão estar em exposição no espaço da Galeria de Arte Hernandez, em Milão, Itália, entre 12 e 26 de Maio.

Dos 18 artistas finalistas, participantes da exposição, serão seleccionados os dois primeiros classificados que receberão um prémio no valor de três mil euros e de mil euros, respectivamente. Entre os 18 artistas seleccionados, outros dois artistas ganharão duas residências artísticas como prémio, a terem lugar em Itália e no Chile.

O YICCA – Concurso Internacional de Arte Contemporânea, é uma convocatória internacional para artistas, aberto a profissionais e não só, provenientes de qualquer parte do mundo. Todos os tipos de obras de arte contemporânea são permitidas no concurso de arte: desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, gráficos, ‘mix media’, vídeo, instalações e performance. O objectivo da competição é promover o artista, dando-lhe a chance de se juntar ao mercado internacional de arte contemporânea. Um júri faz uma selecção de 18 artistas que participam na exposição final e têm a oportunidade de expor os trabalhos apresentados numa galeria de arte de uma cidade europeia.

João Miguel Barros nasceu em 1958, é advogado de profissão, em Lisboa e Macau. O artista foi director da revista de cultura e artes visuais “SEMA” (1979-1982) e, recentemente, começou a expor os seus trabalhos. Publicou o livro de fotografia “Between gaze and hallucination”, e tem vindo a estudar os principais artistas contemporâneos chineses.

“As minhas origens são de Portugal, mas tenho grande influência da Ásia, e da fotografia japonesa e chinesa”, disse antes ao PONTO FINAL, confessando uma grande paixão pela fotografia a preto-e-branco.

O advogado e fotógrafo trouxe em Março ao Festival Literário de Macau – Rota das Letras duas imagens que integram a mostra “Photo-Metragens”, actualmente em exibição no Museu Berardo, em Lisboa, até 3 de Junho. João Miguel Barros apresentou a primeira exposição individual em 2017, na Creative Macau. C.A.