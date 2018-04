Hato: 12 pessoas pediram apoio psicológico ao Governo

Os Serviços de Saúde garantiram a prestação de serviços de tratamento psiquiátrico, terapia psicológica e de educação psicológica aos residentes que manifestaram distúrbios psicológicos depois da passagem do tufão Hato por Macau, em Agosto do ano passado. O organismo respondeu assim aos comentários que afirma terem sido feitos publicamente sobre “eventuais faltas de aconselhamento psicológico do Governo”.

“Estes serviços disponibilizam, entre outros, serviços de apoio emocional de 24 horas prestados pelo Serviço de Psiquiatria, serviços de linha verde após a calamidade HATO 2017 e aconselhamento psicológico, prestados nos diversos Centros de Saúde”, referem os Serviços de Saúde em comunicado, divulgado ontem.

Até à passada sexta-feira e desde a criação da Linha verde no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Conde de São Januário, foram registadas, no total, 16 chamadas telefónicas, das quais 12 estavam relacionadas com a calamidade. O serviço de consulta externa de Psiquiatria admitiu três doentes em resultado da ocorrência do tufão Hato, dos quais dois estão ainda a ser acompanhados. A consulta externa de Psicologia recebeu seis doentes, dos quais três estão, também, a ser acompanhados.

O organismo diz que, para coordenar com os serviços de linha verde, foram acrescentados, no Serviço de Psiquiatria, períodos especiais de consulta externa e períodos especiais de terapia psicológica, “garantindo tratamento atempado e adequado”. Para além das sessões de divulgação de informação conduzidas por terapeutas psicológicos em centros de saúde, lares e centros de idosos, os Serviços de Saúde enviaram “pessoal de prestação de apoio psicológico às diferentes entidades e ainda prestaram serviços de assistência aos Serviços Públicos”.

Também o Instituto de Acção Social (IAS) tem colaborado com as entidades cívicas que prestam serviços comunitários para implementação “imediatamente após a ocorrência da calamidade do Hato” da “Acção de Entre-ajuda entre vizinhos na calamidade de Hato”, prestando atenção aos residentes das diversas zonas quanto às necessidades básicas e prestação de serviços de assistência emocional atempados.