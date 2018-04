Governo vai criar entidade autónoma para aplicar lei que pune crimes de traição à Pátria

O Governo tenciona criar uma entidade autónoma com vista à aplicação da lei relativa à defesa de segurança do Estado, que pune crimes de traição à Pátria. Ontem, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, assegurou que o novo organismo a ser criado “não vai retirar competências” ao Ministério Público, nem aos tribunais, nem a qualquer outro serviço.

Cláudia Aranda

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, garantiu ontem que a nova entidade autónoma que o Executivo está a considerar criar destinada à aplicação da lei relativa à defesa da segurança de Estado, “não vai tirar competência a nenhum serviço”, em resposta à questão colocada pelos jornalistas sobre a possibilidade desta nova estrutura poder vir a retirar independência e poderes ao Ministério Público e aos tribunais. O secretário falava à margem da cerimónia de tomada de posse da directora dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Kok Fong Mei. Wong Sio Chak sublinhou que “o Ministério Público é a única entidade para investigar e orientar e também a única entidade que faz a acusação” e que, neste caso, “é o mesmo que criar uma entidade especifica, que vai encaminhar [os processos] para o Ministério Público”.

Wong Sio Chak já havia anunciado no domingo que o Executivo está a considerar criar uma entidade com vista à aplicação da lei relativa à defesa de segurança do Estado, que define e pune os crimes contra a segurança da Nação. Com a criação, em 2009, da “lei relativa à defesa da segurança do Estado”, foi preenchida “uma lacuna legal relativa à segurança nacional” e o artigo 23º da Lei Básica foi regulamentado. No entanto, a lei existe “sem regulamentação de procedimentos, nem determinação da entidade executora, o que tem resultado na ausência da aplicação das suas disposições”, afirmou o secretário. A lei de 2009 consiste em 15 artigos, que definem e punem os crimes contra a segurança da Nação, nomeadamente, traição à Pátria, secessão do Estado e subversão contra o Governo Popular Central. Wong Sio Chak sublinhou que estes “15 artigos e os sete crimes previstos não vão ser revistos, nem mexidos, mas que vão ser acrescentadas disposições” à lei.

Aumentar eficácia na investigação de crimes contra o Estado

A aplicação desta lei “inclui duas fases, uma relacionada com a produção legislativa e a segunda com a execução da lei. As duas fases são necessárias. Por exemplo, o país tem uma Comissão para a Segurança Nacional e Macau não tem, vale a pena considerarmos se é necessário ou não que isto seja optimizado”, afirmou o secretário no domingo, em declarações ao canal de televisão TDM.

A criação do novo organismo visa “garantir maior profissionalismo e a eficácia”, na investigação de crimes contra a segurança do Estado, disse ontem. Wong Sio Chak havia já anunciado em Março a revisão da legislação, nomeadamente sobre quem vai investigar este tipo de crimes. O Governo defendia que “a natureza mais complexa” dos crimes contra a segurança nacional exige normas “exclusivas” e não apenas o recurso ao que já integra o Código Penal”. Na altura, era referido ser urgente aperfeiçoar os procedimentos de recolhimento de provas para a investigação criminal e as normas especiais para as medidas de coacção necessárias para o descobrimento da verdade de um crime.

O “ambiente de segurança interna e externa cada vez mais complexo” e a “complexidade do trabalho” justificam a criação desta nova estrutura, que será adicional às entidades de investigação existentes, como o Comissariado Contra a Corrupção, a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública explicou ontem o secretário. Em termos administrativos, o modelo desta nova estrutura ainda não se encontra definido, podendo ser “uma direcção de serviços ou uma divisão de serviços”.

No domingo passado, por ocasião da inauguração da “Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional”, o Chefe do Executivo referiu que o princípio “Um País, Dois Sistemas” não se aplica na área da segurança nacional. Chui Sai On sublinhou que, em matéria de segurança nacional, “o dever de Macau é apenas para ‘um país’, sem distinção dos ‘dois sistemas’”.

A mensagem foi reforçada na mesma ocasião pelo director do Gabinete de Ligação do Governo central, Zheng Xiaosong, que disse que é necessário prevenir possíveis ameaças contra a segurança nacional. “Temos que reforçar a consciencialização contra desenvolvimentos inesperados, de modo a prepararmo-nos para dias difíceis, melhorarmos os mecanismos de segurança nacional na RAEM e construirmos uma linha de defesa firma de segurança nacional”.