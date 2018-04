Governo equaciona penalizações para empresas de autocarros com mais acidentes

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) está a ponderar penalizar as concessionárias de autocarros com um maior número de acidentes, revelou ontem o director do organismo, Lam Hin San. “Se a companhia de autocarros está a ter um registo elevado de acidentes de viação nós vamos introduzir ou aumentar a penalização. Estamos a pensar introduzir nos contratos algumas cláusulas, por exemplo, ela não vai ter a mesma posição comparando com as outras companhias para poder adquirir novas carreiras”.

Lam Hin San avançou também que, entre 1 de Janeiro e 12 de Abril deste ano, as três companhias de autocarros pediram a demissão de 36 condutores devido a condução insegura. Em todo o ano passado, este número foi de apenas 32 motoristas. “Por esta razão achamos que estamos a dar uma alta atenção quanto à segurança dos autocarros”, referiu Lam Hin San. “O que nós ponderamos como prioridade é a segurança. Se alguns motoristas não atingirem esse nível de segurança penso que as companhias também irão seguir as nossas indicações que são muito rigorosas”, acrescentou.

Até Maio os autocarros que circulam em Macau deverão estar dotados de um novo sistema de vigilância e monitorização. Segundo explicou Lam Hin San, estes novos aparelhos diferem dos actualmente utilizados e que emitem um alerta quando é ultrapassado o limite de velocidade, na medida em que recolhem os dados e encaminham-nos directamente para as companhias. “Os aparelhos são, na realidade, um sistema que vamos instalar nos autocarros que consegue detectar a velocidade do autocarro. Este aparelho pode enviar directamente os dados para as companhias avaliarem as condutas dos motoristas”, explicou. C.V.N.