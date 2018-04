DSEJ prepara escolas para calamidades

Cada escola deverá realizar um simulacro por semestre em cada ano lectivo, destinado à prevenção de ventos, inundações e incêndios. Esta é uma das medidas contempladas no Plano de Prevenção de Catástrofes nas Escolas, ontem apresentado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Catarina Vila Nova

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) apresentou ontem o Plano de Prevenção de Catástrofes nas Escolas, numa sessão de esclarecimento que contou com a presença dos dirigentes das 77 escolas de Macau. O documento prevê que, em cada estabelecimento de ensino, seja criada uma equipa de gestão de risco nas escolas e um grupo de emergência, um de informações e outro de logística e reparação. De acordo com o plano, cada escola deverá realizar um simulacro por semestre em cada ano lectivo destinado à prevenção de ventos, inundações e incêndios.

Em caso de catástrofe, caberá à DSEJ, sob o comando do serviço de protecção civil, coordenar a resposta de todas as escolas. Em cada uma deverá ser criada uma equipa de gestão de risco, responsável pela sensibilização dos alunos para os trabalhos de prevenção, coordenação dos recursos, reparação dos danos e acompanhamento psicológico dos estudantes. Caberá ao responsável por esta equipa ditar a suspensão das aulas. Os trabalhos de evacuação e reunião de emergência ficam a cargo do grupo de emergência, bem como a prestação de apoio aos alunos durante a catástrofe.

O grupo de informações ficará responsável por manter contacto com os pais e por comunicar com os serviços públicos competentes. Por sua vez, o grupo de logística e reparação deverá preparar e distribuir os materiais de emergência e terá a seu cargo a manutenção do sistema e equipamentos de emergência. Este último deverá disponibilizar o serviço de aconselhamento psicológico a professores e alunos e realizar os trabalhos de reparação e restauro após a catástrofe.

O Plano de Prevenção de Catástrofes nas Escolas pode ser consultado no portal electrónico da DSEJ. Este inclui um Guia de Prevenção de Catástrofes nas Escolas, com vários capítulos destinados à ocorrência de seis diferentes calamidades: tufão, inundações, incêndios, intoxicação por gás, radiação nuclear e terramoto.

Segundo foi ontem avançado por Kong Ngai, chefe do Departamento de Ensino da DSEJ, no próximo ano lectivo deverá ser facultado nas escolas material didáctico complementar para ser utilizado nos ensinos infantil, primário e secundário. Este irá conter informações sobre auto-protecção e prevenção de catástrofes.