Chefe do Executivo aprova categorias de “tufão”, “tufão severo” e “super tufão”

O Chefe do Executivo aprovou o código dos sinais de tempestade tropical que já inclui as categorias de “tufão”, “tufão severo” e “super tufão”. Estas categorias integram o Sinal n.º 10 de tempestade tropical – “quando o centro da tempestade tropical vai cruzar por um ponto muito próximo de Macau” e “o vento sustentável em Macau já está, ou espera-se que atinja ou exceda 118km/h”, indica um balancete publicado ontem em Boletim Oficial.

A Ordem Executiva assinada por Chui Sai On refere que será aplicada a categoria de tufão quando o vento máximo sustentável próximo do centro de tempestade tropical variar entre os 118km/h e 149km/h; “tufão severo”, quando oscilar entre 150km/h e 184km/h; e “super tufão”, quando o vento atinja uma velocidade superior a 185km/h.

Na semana passada, o Executivo explicou que uma revisão da classificação de tempestades tropicais para incluir as três categorias tem por objectivo a uniformização com os padrões adoptados na China continental e Hong Kong.

A classificação de intensidade de tempestade tropical é categorizada pela força do vento máximo sustentável próximo do centro da tempestade tropical. O período normal de ocorrência de tempestades tropicais em Macau é de Maio a Novembro. Chui Sai On também aprovou o Código do Sinal de ventos fortes de monção.