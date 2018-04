Centro Científico e Cultural de Macau acolhe concurso de canções chinesas

Sofia Beatriz Silva foi a vencedora do 3º Concurso de Canções Chinesas Interpretadas por Não-Nativos, que teve lugar no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa. A aluna de mestrado em Estudos Interculturais Português/Chinês da Universidade do Minho foi escolhida pelo júri – composto apenas por chineses – entre os 48 concorrentes oriundos de Lisboa, Aveiro, Barcelos ou Gouveia. De acordo com o Diário de Notícias (DN), entre os critérios de avaliação contam-se a pronúncia, a musicalidade e a interpretação dos participantes, que actuaram a solo, em duetos e em grupos de três a cinco pessoas. Wang Suoying, professora e responsável pela organização do evento, explicou que, no Centro Científico e Cultural de Macau, o concurso apareceu há três anos. “Todos os anos, quando encerrávamos o ano lectivo, fazíamos uma festa, e cantava-se sempre. Essa tradição começou em 1992. Antigamente era na Delegação Económica e Comercial de Macau, depois passámos para aqui”, recordou, citada pelo DN.

