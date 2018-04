Assinatura do acordo sobre reconhecimento recíproco de cartas de condução ainda sem data

“Só os cidadãos de Macau podem obter uma carta de condução em Macau”, garantiu Lam Hin San. O director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego foi ontem questionado sobre a possibilidade de os condutores do interior da China, caso obtenham uma carta de condução em Hong Kong, obterem ao mesmo tempo o documento local. “Não, não é possível”, respondeu.

“Quanto ao reconhecimento recíproco das cartas de condução, nós já obtivemos o consenso com a parte chinesa. Muitos estrangeiros que pretendam conduzir em Macau com o reconhecimento recíproco das cartas de condução nos primeiros 14 dias não precisam de qualquer registo, mas passados 14 dias têm que fazer o registo junto da PSP [Polícia de Segurança Pública]”, disse o responsável durante a conferência de imprensa sobre o aumento das tarifas de autocarros.

Também ontem, em Boletim Oficial, o Chefe do Executivo delegou no secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, “todos os poderes necessários” para, em nome da RAEM, celebrar com o Ministério da Segurança Pública da República Popular da China o acordo o interior da China e Macau sobre o reconhecimento recíproco das cartas de condução. A ordem executiva entrou ontem em vigor, mas não foi divulgada data para assinatura do documento.