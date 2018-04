1º orçamento suplementar da AL ultrapassa os três milhões de patacas

O Chefe do Executivo aprovou ontem o 1º orçamento suplementar da Assembleia Legislativa (AL) relativo ao ano económico de 2018, no valor de 3.082.614 de patacas. A informação foi publicada em Boletim Oficial. “Os serviços e organismos dotados de autonomia financeira apresentam orçamentos suplementares sempre que se verifique alteração do montante global das receitas e despesas constantes no orçamento aprovado”, explica o regulamento administrativo do Regime de administração financeira pública. Em comparação com o ano económico de 2017, Chui Sai On aprovou um 1º orçamento suplementar da AL no valor de 237.960 patacas. Os orçamentos suplementares necessitam sempre da aprovação por despacho do Chefe do Executivo.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...