Sporting de Portugal defronta Selecção de Macau a 23 de Maio

A equipa de futebol principal do Sporting Clube de Portugal irá medir forças com a Selecção de Macau a 23 de Maio. Segundo foi anunciado na página oficial do emblema leonino, o Sporting irá defrontar ainda, na China continental, o Shanghai SIPG, orientado por Vítor Pereira, a 26 de Maio, o Jyinging Group, a 28 de Maio, e o Beijing Sinobo Guoan FC, a 29 do mesmo mês.

As partidas fazem parte da digressão à China para assinalar os 40 anos da visita do emblema português ao país, a 25 de Julho de 1978, como PONTO FINAL noticiou no final de Fevereiro.

Na agenda está também a inauguração de várias exposições. A 21 de Maio, será feita a abertura da primeira exposição itinerante, no Consulado-Geral de Portugal em Macau, um dia depois da chegada da comitiva. Posteriormente, na China continental, serão feitas mais duas inaugurações: a 24 de Maio, no estádio do Shanghai SIPG, e a 27 de Maio, no estádio do Beijing Guoan.