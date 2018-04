Síria: os ataques, as motivações e as consequências

Uma ofensiva composta pelos Estados Unidos, Reino Unido e França atacou neste sábado três locais onde o Governo sírio desenvolvia e armazenava armas químicas. O ataque surgiu em resposta a um massacre alegadamente conduzido pelo regime de Bashar al-Assad que terá utilizado armamento químico e que resultou na morte de mais de 40 pessoas.

Catarina Vila Nova

Nas primeiras horas de sábado, a Síria voltou a acordar com uma chuva de mais de uma centena de mísseis, desta vez, enviados pelos Estados Unidos da América (EUA), França e Reino Unido. O ataque foi cirurgicamente dirigido a três locais destinados à investigação e armazenamento de armas químicas e, até ao momento, não há qualquer registo de vítimas mortais. A ofensiva surgiu em resposta ao massacre alegadamente perpetrado pelo regime de Bashar al-Assad no fim-de-semana anterior, no qual terá sido utilizado armamento químico, e que vitimou mais de 40 pessoas.

Francisco Leandro, especialista em relações internacionais, defendeu, em declarações ao PONTO FINAL, que o facto deste ataque se encontrar ainda sob investigação, seria motivo para aguardar pelas conclusões finais e não agir de forma “extemporânea”. “O argumento que a coligação está a utilizar é impedir que o regime sírio continue a utilizar armas químicas contra civis. Esse alegado ataque [de 7 de Abril] está, neste momento, a ser investigado por uma equipa internacional, portanto, até termos conclusões dessa investigação, não faz muito sentido responder”, disse Francisco Leandro, recordando a invasão do Iraque por parte dos EUA com o pretexto de que o regime de Saddam Hussein detinha armas de destruição maciça. “Uma vez mais os EUA conseguiram iludir os seus aliados e precipitar uma acção desta natureza que é, do meu ponto de vista, lamentável”, criticou o também professor da Universidade de São José (USJ).

Arnaldo Gonçalves defende que quando está em jogo um ataque químico a populações indefesas, “não está a questão de saber qual é o grupo que domina aquilo”. “Foram atacadas crianças e mulheres, populações indefesas, não foram militares. Eu penso que esse é um limite a que a comunidade internacional tem que dar um sinal”, afirmou o especialista em ciência política. O também presidente do Fórum Luso-Asiático classifica a ofensiva do passado sábado como uma “reacção ao ataque do regime de Assad”, na cidade rebelde de Douma. O líder sírio negou veemente qualquer culpabilidade e a Rússia afirmou que este foi orquestrado com a ajuda de serviços especiais estrangeiros. Segundo escreve o The New York Times, grupos médicos e de resgate afirmaram que o exército sírio lançou bombas que libertaram substâncias químicas durante uma ofensiva para tomar a cidade de Douma.

“OS INGLESES ESTÃO A PROCURAR DESESPERADAMENTE UM ALIADO QUALQUER”

No surgimento desta aliança EUA-Reino Unido-França, o alinhamento de Emmanuel Macron surge como um factor de surpresa para Francisco Leandro. “Penso que a França o que está a procurar fazer é ocupar o espaço que o Reino Unido irá deixar no seio da União Europeia”, teoriza. Por sua vez, “os ingleses estão a procurar desesperadamente um aliado qualquer que ele seja e os Estados Unidos são o aliado ali mesmo à mão”. “Quer o Reino Unido, quer a França, são dois actores que estão a aproveitar uma janela de oportunidade para se posicionarem”, enquadrou o académico.

Arnaldo Gonçalves vê esta aliança como algo novo na política internacional e europeia, não tanto pelo histórico elo entre o Reino Unido e os EUA, mas sim por esta contar com o apoio do Governo francês. “A França teve, desde o General [Charles] de Gaulle, uma posição muito autónoma e, muitas vezes, crítica do alinhamento de vários países da Europa em relação aos EUA. Desta vez, com o Presidente Macron, claramente a componente atlântica da aliança é enfatizada e colocada em grande destaque”. Para o académico, tal significa que a França quer assumir uma posição “muito mais proactiva” no palco europeu, quer em termos económicos, quer em termos de uma política de defesa integrada.

Motivações económicas são apontadas por Larry So como justificações encobertas para os ataques conduzidos pelos três países. “Todos estão a olhar para estes países porque sabem que se tiverem lá uma presença podem controlar o petróleo. Apesar de, aparentemente, estarmos a falar de questões humanitárias, e é isso que os americanos alegam, não podemos negar o facto que existe um interesse deste tipo”, aponta o politólogo. “Definitivamente existem agendas políticas por detrás [do ataque] porque está em causa quem vai controlar aquele país e isso significa travar a influência do Governo russo”, afirmou Larry So.

“A ÚNICA COISA QUE PODEMOS ESPERAR DA RÚSSIA É RETÓRICA E PROPAGANDA”

Os ataques conduzidos no passado sábado afiguravam-se como uma possibilidade pelo menos quatro dias antes de terem ocorrido, quando o Presidente francês anunciou, na passada terça-feira, que iria decidir, em conjunto com os EUA e o Reino Unido, sobre uma ofensiva em solo sírio. Em reacção, a Rússia procurou fazer passar uma proposta de resolução no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) a condenar a ofensiva da coligação e que apenas obteve o voto a favor da China e da Bolívia.

Ainda que admita que esta proposta “não tinha qualquer hipótese de passar”, Francisco Leandro afirma que a mesma “fazia todo o sentido”. Para o professor da USJ, mesmo que as conclusões das investigações em curso imputassem a responsabilidade dos ataques ao regime sírio, a resposta deveria ser discutida no Conselho de Segurança da ONU. “Decisões como esta levaram sempre ao caos”, alertou. “Aquilo que está a acontecer na Síria, e aquilo que os russos têm dito deste o princípio, é que tem de haver uma solução, mas essa solução não pode passar pela ausência de qualquer regime. Nós criámos ali um barril de pólvora que é incontrolável”, lamenta.

Apesar do embaixador russo nos EUA ter alertado que estas acções “não seriam deixadas sem consequências”, Arnaldo Gonçalves não antecipa uma resposta armada por parte do regime de Vladimir Putin. “A única coisa que podemos esperar da Rússia é retórica e propaganda”, atira. “Assistiremos a uma continuidade de ameaças retóricas da parte da Rússia, mas eles não têm capacidade de passar à acção”, antecipa Gonçalves. Da parte dos EUA, o académico prevê uma resposta semelhante caso haja um novo ataque com armas químicas.

“ELES ENTENDEM AGIR EM CONFORMIDADE COM O DIREITO INTERNACIONAL”

Paulo Canelas, especialista em direito internacional, classifica a acção de sábado como uma “tentativa de execução armada da legalidade internacional”. “Eles entendem agir em conformidade com o direito internacional”, considerou o professor de Direito da União Europeia da Universidade de Macau. O académico admite que esta é uma “matéria controversa” por não estarem ainda definidas claramente todas as excepções à proibição da utilização da força armada na ordem jurídica internacional. Contudo, aponta como exemplos a legítima defesa e as operações da ONU.

Por os ataques alegadamente conduzidos por Bashar al-Assad se encontrarem ainda sob investigação, pode a ofensiva de sábado ser considerada precipitada? “Esse é um problema tradicional destas situações que tradicionalmente se inscrevem numa leitura ampla da excepção à proibição da utilização da força”, considerou Paulo Canelas, que aponta a legítima defesa como a única excepção “claramente prevista” na carta da ONU.

Entende Paulo Canelas que a leitura que os três países fizeram do direito internacional nesta situação se enquadra com o que tem vindo a ser aplicado há várias décadas. “Basicamente a ideia é esta: admitir que pode haver utilizações de força nas relações internacionais em situações excepcionais quando seja para repor ou validar um valor da sociedade internacional”, explicou.

China diz que ataque viola carta da ONU e dificulta solução para a guerra

A China criticou no sábado o ataque conjunto dos Estados Unidos, França e Reino Unido contra a Síria, por considerar que viola a Carta das Nações Unidas e complica as negociações de uma solução para o conflito.

“Qualquer acção militar unilateral sem o aval do Conselho de Segurança é contrária aos propósitos e princípios da Carta da ONU e viola os princípios e normas básicas do direito internacional”, afirmou em comunicado uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying. Este ataque “também acrescenta factores novos e complicados para a solução da questão síria”, acrescentou a porta-voz.

“Nós opomo-nos ao uso da força nas relações internacionais e apoiamos o respeito pela soberania, a independência e a integridade territorial de todos os países”, disse Hua Chunying. A China “apela a todas as partes para que ajam no quadro do direito internacional e para que resolvam a crise através do diálogo e da negociação”, referiu a porta-voz.

Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido realizaram no sábado uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do Governo de Bashar al-Assad. A ofensiva consistiu em três ataques, com uma centena de mísseis, contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono.

O Presidente dos EUA justificou o ataque como uma resposta à “acção monstruosa” realizada pelo regime de Damasco contra a oposição e prometeu que a operação irá durar “o tempo que for necessário”. A Rússia anunciou, entretanto, que vai pedir uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU após os ataques ocidentais contra alvos na Síria. “A Rússia convoca uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU para discutir as acções agressivas dos Estados Unidos e seus aliados”, referiu Moscovo, em comunicado.

Mais de 40 pessoas morreram e 500 foram afectadas no ataque de 7 de Abril contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, que, segundo organizações não-governamentais no terreno, foi realizado com armas químicas. A oposição síria e vários países acusam o regime de Al-Assad da autoria do ataque, mas Damasco nega e o seu principal aliado, a Rússia, afirmou que o ataque foi encenado com a ajuda de serviços especiais estrangeiros.

Secretário-geral da NATO diz que todos os aliados apoiaram ataques

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que todos os 29 membros da Aliança apoiaram os ataques dos EUA, Reino Unido e França na Síria, na reunião do Conselho do Atlântico Norte que se realizou este sábado em Bruxelas. Stoltenberg acusou a Rússia de ter deixado os países ocidentais sem alternativa, com a persistente obstrução das iniciativas tomadas no Conselho de Segurança da ONU.

“Antes de o ataque ser lançado, os aliados da NATO exploraram todas as outras formas possíveis de lidar com esta questão através de instrumentos políticos e diplomáticos no Conselho de Segurança da ONU. Mas como tudo isso foi bloqueado pela Rússia, não havia alternativa”, disse o secretário-geral da NATO em conferência de imprensa após a reunião. “Não digo que os ataques resolveram todos os problemas, mas comparado com a alternativa, não fazer nada, acho que foi a decisão certa”, acrescentou.

Stoltenberg apelou à Rússia para demonstrar responsabilidade: “Os aliados apelam a todos os que apoiam o regime sírio, em particular a Rússia, para que dêem mostras de responsabilidade e pressionem o regime sírio a participar de maneira construtiva no processo [de negociações de paz] de Genebra mediadas pela ONU”, disse.

Na reunião do Conselho do Atlântico Norte, Estados Unidos, Reino Unido e França informaram os aliados de que “a sua acção militar foi limitada às instalações que permitem a produção e emprego de armas químicas” e que a intervenção foi “muito bem sucedida”, afirmou o secretário-geral da Aliança Atlântica num comunicado divulgado antes da conferência de imprensa.

EUA, Reino Unido e França “salientaram que não havia alternativa possível ao uso da força”, acrescentou. “Os aliados manifestaram pleno apoio à acção destinada a danificar a capacidade química do regime e a impedir futuros ataques químicos contra o povo da Síria”.

Organização para Proibição de Armas Químicas inicia inquérito sobre alegado ataque

Investigadores da Organização para a Proibição de Armas Químicas terão chegado ontem à cidade de Douma, perto da capital da Síria, para investigar o alegado ataque químico que desencadeou ataques ocidentais contra o regime de Damasco, segundo um oficial sírio.

“A missão de investigação chegou ontem [sábado] a Damasco e espera-se que vá hoje [domingo] para Douma para começar o seu trabalho”, disse à agência France Presse o vice-ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Ayman Soussane. A declaração surgiu depois de o regime de Bashar al-Assad ter anunciado o controlo de todas as áreas rebeldes do leste de Ghouta depois da saída dos últimos rebeldes de Douma.

“Vamos deixar a equipa fazer seu trabalho profissional, objectiva, imparcial e longe de qualquer pressão [das autoridades]”, afirmou, considerando que os resultados demonstrarão que são falsas as alegações de que é o regime sírio o culpado dos ataques.

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) disse no sábado que vai manter o inquérito ao alegado ataque de armas químicas, que a 7 de Abril provocou mais de 40 mortos e 500 feridos, apesar do ataque conjunto dos EUA, França e Reino Unido contra a Síria. A missão recebeu um convite do Governo sírio, sob pressão da comunidade internacional, que nega a autoria do ataque.