MIECF 2018 termina com 35 acordos assinados

Centenas de sessões de bolsas de contacto, quase 4.000 participantes, dezenas de oradores e 35 acordos assinados durante a 11ª edição do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental (MIECF). Ao longo de três dias, foram discutidas questões sob o tema “Construir Cidades Sustentáveis para uma Economia Verde Inclusiva” e apresentadas soluções ecológicas para o combate à poluição do ar, da água e dos solos pelos vários expositores oriundos de 19 países e regiões.

O MIECF 2018 terminou “com sucesso”, considerou a organização do evento, promovendo “o intercâmbio e cooperação entre empresas do sector, nomeadamente dos países e regiões abrangidos pela iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, bem como da Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas, da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, assim como dos Países de Língua Portuguesa e de países europeus”.

Os 35 acordos assinados durante a edição deste ano, no âmbito das actividades de intercâmbio e negociação impulsionadas pela organização, resultaram de um total de 349 sessões de bolsas de contactos – número que representa uma subida anual de 28%.

Em comunicado, a organização destaca o “Fórum Verde” como uma das principais actividades do MIECF, tendo contado com um total de seis sessões regulares e uma sessão especial e envolvido mais de 50 oradores – “pessoas com trabalho pioneiro no campo da protecção ambiental, a dirigentes de multinacionais e decisores políticos, provenientes de vários países e regiões, incluindo China continental, Austrália, Costa Rica, Holanda, Portugal, Singapura, Estados Unidos, Hong Kong e Macau”.

As entidades responsáveis pelo MIECF organizaram, pela primeira vez, uma “Bolsa de Contactos para Aquisições Governamentais”, para que os representantes dos departamentos governamentais “aprofundassem os seus conhecimentos sobre os mais recentes desenvolvimentos na área das tecnologias e produtos ecológicos, bem como para promover o desenvolvimento da indústria da protecção ambiental”.

Nos últimos 10 anos, mais de 280 documentos de manifestação de interesse e acordos foram assinados através da plataforma disponibilizada pelo MIECF. A próxima edição do MIECF vai decorrer entre os dias 28 e 30 de Março do próximo ano.