“Macau tem responsabilidades nos esforços de defesa da segurança nacional”

Chui Sai On marcou ontem presença na inauguração da “Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional”, uma estreia no território com que o Governo pretende esclarecer os residentes sobre o conceito de segurança nacional da China. Ao Chefe do Executivo juntou-se o director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, que defende uma maior sensibilização junto da população local.

A Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional “permite um aprofundamento do conhecimento da sociedade sobre segurança nacional, reforça ainda mais o sentimento patriótico e de amor a Macau dos nossos residentes, e fortalece a consciência para a defesa da segurança nacional da sociedade de Macau”, defendeu ontem Fernando Chui Sai On. O Chefe do Executivo discursava na cerimónia de inauguração da mostra que assenta pela primeira vez na cidade, no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, no mesmo dia em que se comemora o Dia da Educação da Segurança Nacional chinês.

Chui Sai On esclareceu que a exposição, “orientada pelo Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era e pelo espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e das ‘duas reuniões’”, pretende elucidar o público sobre o conteúdo fundamental do conceito geral de segurança nacional da China, a relação entre a segurança nacional e os residentes, ou os trabalhos que foram desenvolvidos pela RAEM no âmbito do cumprimento da Constituição e da Lei Básica.

A exposição apresenta 60 painéis divididos em quatro zonas: “o conceito geral da segurança nacional; protecção da segurança nacional de acordo com a lei; segurança nacional no contexto tradicional e não tradicional; e a responsabilidade de todos nesta área”. Fotografias e vídeos integram a mostra e existe ainda uma sala de projecção, onde é exibido um vídeo de 20 minutos, e serviços de visitas guiadas. O horário de abertura ao público é das 10 às 21 horas, todos os dias e até ao dia 30 deste mês.

“A defesa da segurança nacional é um trabalho importante, de longo prazo, que necessita de ser desenvolvido com perseverança, através da combinação de medidas concretas e de acções de sensibilização e de educação. No desenvolvimento do trabalho de defesa da segurança nacional, devemos estabelecer firmemente a consciência de ‘um país’ e a consciência constitucional, assim como compreender bem a relação entre ‘um país’ e os ‘dois sistemas’, e a relação entre a Constituição e a Lei Básica”, afirmou o Chefe do Executivo.

A exposição ontem inaugurada resulta de uma cooperação entre a RAEM e o Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, mas conta também com o apoio de departamentos do Governo Central. Zheng Xiaosong, director do Gabinete de Ligação em Macau, salientou no seu discurso que “a exposição desempenha um papel importante para o reforço da sensibilização junto da população local”. O responsável lembrou que Macau “é uma zona administrativa da República Popular da China, com um alto grau de autonomia. Mas, conforme a Constituição e a Lei Básica, Macau tem responsabilidades nos esforços de defesa da segurança nacional, sendo este igualmente um dever e uma responsabilidade de cada cidadão do território”.