Macau e Vietname vão reforçar intercâmbio em matéria penal

O Governo anunciou na sexta-feira que vai reforçar o intercâmbio em matéria penal com o Vietname, na conclusão da visita de uma delegação do país ao território. Macau e o Vietname “concordaram em reforçar o intercâmbio e as negociações sobre esta matéria”, de acordo com um comunicado. Durante a reunião, realizada na quinta-feira, as duas delegações assumiram ser “extremamente necessário” o desenvolvimento da cooperação bilateral na área da justiça, de forma a “combaterem, em conjunto, crimes e actos ilegais”. A delegação dos órgãos judiciários do Vietname, liderada pelo subchefe do Departamento de Cooperação Internacional e Assistência Judiciária em Matéria Penal da Suprema Procuradoria Popular do Vietname, Ngo Thi Quynh Anh, reuniu-se com a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan. A convite do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em Macau, a delegação vietnamita deslocou-se ao interior da China entre ontem e a próxima quarta-feira.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...