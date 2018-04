Luís Correia Carmelo vem contar histórias nas escolas e no IPOR

Luís Correia Carmelo é o contador de histórias e investigador na área da literatura oral com o qual o Instituto Português do Oriente (IPOR) vai dar sequência ao programa de dinamização e de mediação da leitura em língua portuguesa. O programa voltará a envolver escolas, docentes de língua portuguesa e cerca de 500 crianças e jovens. Este é o quarto contador de histórias que o IPOR traz a Macau nestes últimos anos.

Nas escolas, Luís Carmelo “dinamizará sessões de narração de histórias pelas quais se procura, para além do desenvolvimento de competências em língua portuguesa por parte das crianças e jovens, sensibilizá-los para a leitura como um exercício em si e de acesso ao património imaterial expresso ou traduzido nessa língua”, indica um comunicado do IPOR. A Escola Luso-Chinesa da Flora, a Escola Zheng Guanying, o infantário D. José da Costa Nunes e as Oficinas de Língua Portuguesa para Crianças e Jovens do IPOR vão receber a visita de Luís Carmelo ao longo da próxima semana.

Na quinta-feira, 19 de Abril, decorre uma sessão pública de narração de histórias, a partir da 18h30, no Café Oriente do IPOR. Numa acção mais dirigida a docentes e formadores de língua portuguesa que terá lugar no IPOR, no sábado, dia 21, às 10 horas, Luís Correia Carmelo dinamiza uma oficina sobre questões de expressão e interpretação de enunciados e narrativas orais na aprendizagem das línguas.

Luís Correia Carmelo é licenciado em Estudos Teatrais pela Universidade de Évora, é mestre em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa e doutor em Comunicação, Cultura e Artes. Foi fundador da Trimagisto – Cooperativa de Experimentação Teatral, programador e produtor do “Contos de Lua Cheia” e do “Festival Internacional de Narração Oral” entre 2005 e 2010. Trabalha como contador de histórias desde 2003. Colaborou com entidades de ensino no estrangeiro, realizando sessões de contos para estudantes de língua portuguesa, como é o caso do multilingue “International Storytelling Festival” em Alden Biesen, na Bélgica.