Índice de preços de alojamento com o “acréscimo mais significativo” no primeiro trimestre

O Índice de Preços Turísticos (IPT) subiu 6,15% em termos anuais no primeiro trimestre de 2018, avançou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). O crescimento da variação de preços dos bens e serviços adquiridos pelos visitantes em Macau foi impulsionado, principalmente, pela ascensão dos preços do alojamento em hotéis, dos serviços de restauração, bem como dos pastéis e doces.

Entre as várias secções de bens e serviços, o índice de preços da secção alojamento registou o acréscimo mais significativo (mais 19,33%), seguindo-se os índices de preços das secções transportes e comunicações (mais 6,57%) e produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco (mais 4,53%).

O IPT diminuiu 3,91%, no entanto, no primeiro trimestre de 2018, quando comparado com o quarto trimestre de 2017. Em comunicado, a DSEC salienta que os índices de preços das secções alojamento e vestuário e calçado baixaram 11,27% e 7,97%, respectivamente, em termos trimestrais, “graças à queda de preços dos quartos de hotéis, bem como aos saldos do vestuário de Inverno para homem e senhora”. Por outro lado, o índice de preços da secção de produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco cresceu 1,97%, em termos trimestrais, devido à subida de preços dos pastéis e doces.

As secções do IPT de bens e serviços baseiam-se na estrutura de consumo dos visitantes relativamente aos produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco; vestuário e calçado; alojamento; restauração; transportes e comunicações; medicamentos e bens de uso pessoal; divertimento e actividades culturais; e bens diversos.