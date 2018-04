Fong Soi Kun vai contestar suspensão de reforma junto do TSI

O ex-director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Fong Soi Kun, vai contestar na Justiça a pena de que foi alvo no processo disciplinar aberto na sequência do tufão Hato. De acordo com a TDM – Rádio Macau, o inquérito à actuação do antigo dirigente recomendou uma pena de 240 dias de suspensão, no entanto, o Chefe do Executivo decidiu aplicar a demissão a Fong Soi Kun – castigo máximo a que o ex-director estava sujeito – implicando desta forma a suspensão da sua reforma por um período de quatro anos.

O ex-director, que pode recorrer para o Chefe do Executivo ou para os tribunais, optou por avançar com um recurso contencioso para o Tribunal de Segunda Instância (TSI). A emissora noticia que Fong Soi Kun vai pedir a suspensão da eficácia do acto administrativo que determinou a suspensão da reforma durante quatro anos. Caso o pedido seja aceite, o antigo director dos SMG vai poder continuar a receber a pensão de quase 80 mil patacas até haver uma decisão do TSI.

Até ao momento, o processo disciplinar contra Fong Soi Kun não foi tornado público, mas a TDM – Rádio Macau refere que o ex-director não foi castigado porque se considerou que mandou içar demasiado tarde o sinal 10 de tempestade tropical, mas sim por, alegadamente, ter demorado a accionar o aviso de inundações (“storm surge”), que compreende três graus, considerando as previsões para a subida de água acima do nível da estrada na zona do Porto Interior.

A mesma emissora indica que o instrutor do processo disciplinar propôs a Chui Sai On que Fong Soi Kun fosse suspenso por 240 dias, por ter entendido não existirem irregularidades graves na sua actuação durante a previsão do tufão Hato, que deixou 10 pessoas sem vida e centenas de feridos. O Chefe do Executivo decidiu, porém, aplicar a pena máxima a que Fong Soi Kun estava sujeito, a demissão, que se traduz na suspensão da reforma durante quatro anos, dado que o ex-director já estava aposentado quando o processo disciplinar foi instaurado. A pena de demissão implicaria a perda de todos os direitos de Fong, se não estivesse reformado.