Exportações portuguesas para a China aumentam quase 18,3% até Fevereiro de 2018

Portugal exportou para a China produtos no valor de 341,9 milhões de dólares norte-americanos nos primeiros dois meses do ano, um crescimento de cerca de 18,3% em relação ao período homólogo de 2017. Dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau e com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, demonstram que as trocas comerciais entre Lisboa e Pequim ascenderam a 928 milhões de dólares, até Fevereiro passado.

Portugal importou da China bens no valor de aproximadamente 586 milhões de dólares, tendo Lisboa um saldo comercial negativo com o país asiático de cerca de 245 milhões de dólares. As importações de produtos chineses aumentaram 161 milhões de dólares (17,5%), em relação ao mesmo período do ano passado. Os mesmos dados indicaram que as trocas comerciais entre a China e a Lusofonia fixaram-se em 20,4 mil milhões de dólares ao longo dos dois primeiros meses do ano, verificando-se um crescimento de 37,4%.

O Brasil é o principal parceiro da China no âmbito do bloco lusófono, tendo registado trocas comerciais de 14,49 mil milhões de dólares. Pequim comprou a Brasília produtos no valor de 9,16 mil milhões de dólares e o Brasil comprou à China bens no valor de 5,32 mil milhões de dólares. Em Janeiro e Fevereiro de 2017, as trocas comerciais entre os dois países tinham sido de 10,35 milhões de euros.

Angola surge no segundo lugar do ‘ranking’ lusófono com trocas comerciais com a China no valor de 4,61 mil milhões de dólares, com Luanda a enviar para Pequim produtos no valor de 4,23 mil milhões de dólares e a fazer compras de 380,8 milhões de dólares.