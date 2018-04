Christiana Figueres: Apenas veículos eléctricos dos casinos no terminal da nova ponte

Apenas os transportes eléctricos das operadoras dos casinos vão ter acesso ao terminal da nova ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, disse na sexta-feira a ex-secretária da ONU para as Alterações Climáticas Chistiana Figueres. A oradora principal do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2018 (MIECF) falava aos jornalistas à margem do evento, que terminou no sábado.

Questionada sobre as políticas na área da electrificação, nomeadamente na China e em Macau, Figueres afirmou ter sido informada da decisão de que “apenas os veículos eléctricos dos casinos vão poder aceder ao terminal da futura ponte”, na ilha artificial do lado de Macau. A data de inauguração da nova ponte ainda não foi anunciada. “Tanto o sector privado como o público estão a caminhar no sentido da electrificação”, por perceberem que não é só mais ecológico como também mais rentável, disse.

A China vendeu 500 mil carros eléctricos em 2017 e espera “pôr na estrada cinco milhões até 2020”. Na opinião da especialista, o país caminha para o domínio deste mercado porque “sabe que não pode competir no fabrico de veículos de combustão, mas pode competir no fabrico de carros eléctricos”.

Macau tem feito “esforços incríveis” no âmbito das políticas sustentáveis e, de certa forma, beneficia dos seus 40 quilómetros quadrados. “Quanto mais pequena é uma cidade, menor é a circulação de transportes e maior a possibilidade de caminhar, guiar bicicletas ou partilhar veículos”, considerou. Contudo, só poderá afirmar-se como “eco-city” e “liderar o mundo nesta área” se reduzir as emissões de gases e “tomar medidas” em relação à qualidade da água e à quantidade de plástico. “A China já confirmou que não irá receber mais plástico de outros países para reciclagem”, uma situação preocupante e para a qual o Governo “terá de encontrar uma solução rapidamente”, disse. A especialista destacou o turismo exacerbado da região, o que não ajuda, pois é mais difícil “sensibilizar os turistas do que os locais”.

Chistiana Figueres – uma das principais negociadoras do acordo climático de Paris – afirmou que o tratado já foi ratificado em 175 países e em breve “será em muitos mais”. “Todos os países fazem parte deste acordo, só há uma excepção”, disse, numa clara alusão aos Estados Unidos. O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, em Agosto passado, a saída de Washington do acordo, que classificou como “uma redistribuição maciça da riqueza dos EUA por outros países”. “A ‘descarbonização’ é boa para a economia, moderniza-a e torna-a mais competitiva, só a Casa Branca é que não percebeu isso”, concluiu Figueres.