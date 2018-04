China anuncia nova zona de comércio livre na ilha de Hainão

A China vai criar na ilha tropical de Hainão uma zona de comércio livre onde quer que grandes empresas multinacionais estabeleçam as suas sedes regionais ou nacionais. O objectivo inicial das autoridades chinesas é que a zona de comércio livre de Hainão esteja operacional em 2020, seja um porto livre em 2025 e alcance o seu pleno desenvolvimento em 2035, segundo documentos divulgados na última noite pelo Comité Central do Partido Comunista da China e pelo Conselho de Estado.

O anúncio, divulgado pela agência oficial Xinhua, surge após vários dias de informações sobre a intenção do governo chinês de criar em Hainão uma zona de comércio livre.

O governo chinês pretende criar um fundo para gerir os investimentos no local, com o objectivo de prosseguir com o processo de abertura e reforma da economia. Hainão será uma zona piloto na progressiva retirada de veículos alimentados por combustíveis fósseis e sua substituição por eléctricos.

A primeira zona de comércio livre na China foi criada de forma experimental em Shangai em Setembro de 2013.