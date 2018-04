Carlos Dias mostra trabalho fotográfico no IIM

Carlos Dias, fotógrafo local, vai apresentar uma exposição de fotografias intitulada “A Magia das Ruas de Macau”, a convite do Instituto Internacional de Macau (IIM). A exposição vai ser organizada pelo IIM com o patrocínio da Fundação Macau, entre 2 e 11 de Maio, no Pavilhão Chun Chou Tong no Jardim Lou Lim Ieoc. Segundo um comunicado do IIM, os trabalhos de Carlos Dias “têm merecido a atenção de inúmeros seguidores nas redes sociais”.

O fotógrafo terminou o curso secundário no Externato do Seminário de São José e desenvolveu carreira profissional como funcionário público no então Leal Senado de Macau. Começou a dedicar-se à fotografia em 1969, quando tinha 26 anos de idade. O artista foca-se em temas essencialmente de Macau, “tendo obtido, ao longo dos anos, diversos prémios em salões internacionais de fotografia”, diz a nota.

Em 1980, Carlos Dias retirou-se do círculo fotográfico, recolhimento que durou mais de 30 anos, até que, em 2013, recebeu da filha um presente, uma máquina fotográfica digital de nível profissional, que o fez decidir-se voltar a dedicar-se à fotografia.

O artista estabeleceu um roteiro fotográfico pelas ruas do território com uma periodicidade semanal. Carlos Dias tem captado Macau com um estilo próprio, retratando as ruelas, travessas, os eventos, as festividades e tradições, únicas. O centro do seu trabalho são fotografias nocturnas, em dias de chuva ou “quando a água produz reflexos do chão molhado”.

“Na actual era digital, as suas fotografias têm-se popularizado após serem inseridas nas redes sociais, contando com mais de sete mil seguidores no Facebook”, refere o comunicado.

O IIM pretende com esta exposição “manter viva esta magia, retratada em imagens dos vários cantos desta cidade, que vão para além das atracções turísticas de Macau”. Após a exposição, o IIM tenciona lançar um livro com as fotografias da exposição.