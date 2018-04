Benfica goleia Sporting e alcança pleno de vitórias na primeira volta

O Benfica de Macau venceu ontem o Sporting, por 5-1, e terminou a primeira volta da Liga de Elite só com vitórias. Os encarnados tiraram ainda partido do empate do Chao Pak Kei, segundo classificado, frente ao Ka I, em partida que marcou o arranque da jornada.

Pedro André Santos

O actual campeão Benfica continua a passear na Liga de Elite, tendo alcançado ontem mais uma vitória na competição, terminando a primeira volta do campeonato só com vitórias. Desta vez a vítima foi o rival Sporting de Macau, tendo as “águias” derrotado os “leões” por 5-1.

Apesar dos números expressivos, a formação verde-e-branca bateu-se bem, sobretudo nos segundos 45 minutos, parte que actuou, curiosamente, com menos um elemento devido à expulsão Chan Fong. Ao intervalo, o líder do campeonato já vencia por 3-0 com golos de Pang Chi Hang, Carlos Leonel e Tito Okello, tendo os últimos dois golos dos encarnados sido apontados já depois do minuto 90, por Nicholas Torrão e novamente Carlos Leonel. Do lado do Sporting coube a Prince Aggreh fazer o gosto ao pé, ao minuto 77.

“Entrámos muito nervosos no jogo, o Benfica veio muito forte e a equipa não conseguiu reagir. Não tivemos posse de bola, não tivemos controle do jogo, e sofremos golos. Na segunda parte foram feitas correcções, percebemos o que não estávamos a conseguir fazer e tentámos rectificar. A equipa apareceu mais equilibrada, a procurar jogar futebol, sem pressão do resultado, e acabou por fazer uma boa segunda parte”, disse o treinador do Sporting ao PONTO FINAL.

Em jeito de análise à primeira volta do campeonato, Nuno Capela mostrou-se satisfeito por já ter colocado a equipa no grupo da frente da tabela, procurando na segunda volta “tentar encostar o máximo possível nos primeiros lugares”.

Do lado do Benfica de Macau, Bernardo Tavares destacou a superioridade da equipa encarnada ao longo do desafio, sobretudo na primeira parte, lamentando apenas que a equipa não tivesse sido mais concretizadora. “A primeira parte foi toda a nossa, ainda mandámos uma bola ao poste, mais três ou quatro situações criadas. Na segunda parte tivemos três ou quatro situações, falhámos um penálti (…) Tivemos sempre oportunidades, muitas das vezes até fazíamos cerimónia para ver quem rematava à baliza”, disse ao PONTO FINAL.

De forma geral, o treinador do Benfica de Macau mostrou-se satisfeito pelo triunfo alcançado frente ao Sporting, sobretudo depois da pesada derrota na Coreia do Norte. “Foi uma boa vitória, uma boa resposta para mostrar que os 8-0 são realidades completamente diferentes. Também acho que é justo para o Sporting o facto de fazerem um golo, a jogarem com menos um jogador tiveram uma ou outra situação, temos também que dar o mérito à equipa adversaria. Mas a vitória é incontestável”, concluiu.

Nas outras partidas, destaque para o empate entre o Chao Pak Kei e o Ka I, a uma bola, em partida que abriu a jornada. Nos restantes jogos, o Monte Carlo goleou a Alfândega, por 5-0, Hang Sai e Lai Chi empataram a uma bola, e o Ching Fung venceu a Polícia, por 3-0.