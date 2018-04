Artista Leong Fei In apaga o conteúdo dos jornais para que o diálogo aconteça entre as comunidades

“The Weight of Context – Works by Leong Fei In” é o título da primeira exposição individual em Macau de Leong Fei In, que inaugura a 20 de Abril, no espaço Macau Art Garden, da Art For All Society (AFA). Nesta instalação, a artista recorta e remove os textos e imagens de jornais em chinês, português e inglês. O trabalho tem como ponto de partida a ideia de pôr chineses e portugueses a comunicar entre si recorrendo à comunicação visual ou não-verbal.

Cláudia Aranda

Em “The Weight of Context – Works by Leong Fei In”, que em português se traduz por “O Peso do Contexto – Trabalhos de Leong Fei In”, a artista recorta os textos e fotos de alguns jornais de Macau, deixando apenas os espaços vazios entre eles. “O meu acto de recortar para remover todos os textos e imagens, transforma-se numa espécie de diálogo prolongado, na forma de comunicação não-verbal”, explicou ao PONTO FINAL a artista plástica Leong Fei In, nascida em Macau em 1981, e mestra em Artes Visuais, com uma especialização em “Book Arts” na Camberwell College of Arts, da University of the Arts, de Londres.

Inicialmente, a ideia de utilização dos jornais e do esvaziamento do seu conteúdo começou com a percepção da artista sobre a falta de comunicação entre as diferentes comunidades que habitam o território. “A primeira coisa que me fez ser atraída pelos jornais foi o facto de que vivo em Macau há muitos anos e penso que em Macau temos pessoas de todo o mundo, mas, na realidade, não nos misturamos muito entre nós, os chineses e os portugueses, não nos compreendemos uns aos outros, eu não entendo português e a maior parte dos meus amigos portugueses não entende chinês, e a maior parte deles só tem um ou dois amigos chineses. Nesta sociedade, apesar de termos 500 anos de história e de convivência, não nos entendemos. Então pensei usar uma linguagem que é comum, a linguagem visual para comunicar. Por isso retirei todos os textos e fotografias dos jornais e coloquei-os num único espaço, para ver o que o público lê a partir deste novo formato do jornal. Inicialmente isto começou por causa do problema da língua nesta sociedade, mas claro que ao continuar a trabalhar com os jornais desenvolvi mais o conceito”.

Em termos conceptuais, Fei In parte da ideia de que “o jornal é a dobra da sociedade”, tendo por base a obra “A Dobra – Leibniz e o Barroco”, do filósofo francês Gilles Deleuze, a dobra no sentido do conjunto de dimensões diferentes que um indivíduo ou uma coisa podem ter. Inspirando-se na leitura filosófica de Deleuze, a artista recriou o conceito: “Na minha opinião, o mundo é interpretado como um corpo de dobras e superfícies infinitas que se revolvem de maneiras que comprimem o tempo e o espaço, por isso eu digo que o jornal é a dobra da sociedade”, explicou a artista.

A exposição vai consistir numa instalação contendo as páginas de jornais de Macau em três idiomas, chinês, português e inglês, esvaziados de conteúdo, distribuída por mais do que um espaço do Art Garden. Leong Fei In explicou ao PONTO FINAL que tenciona repartir a exposição por duas salas, uma será destinada aos jornais originais recortados e a outra às reproduções em papel desse trabalho. Também em exposição vão estar os recortes removidos dos jornais, depois colados e comprimidos numa forma esférica, transformando-se aqueles pedaços de papel num outro objecto, mas agora já sem o significado inicial.

Jornais sem textos e fotos ganham nova leitura

“O que pode ainda significar o jornal para nós quando esses textos e fotos são completamente ‘excluídos’?”, interroga a curadora Bianca Lei, alegando que, após o esvaziamento do seu conteúdo, “instintivamente, consideramos que os jornais se tornaram pedaços de papel que perderam a legibilidade. Mas, na verdade, Fei In pretende mostrar outro tipo de legibilidade, encorajando-nos a ter uma visão mais focada e clara do ‘layout’ do jornal”, diz a curadora. Isto porque, “em cada jornal, a sequência de como os vários espaços em cada página são organizados depende da ‘importância’ das informações e também serve como um guia explícito para os leitores lerem da mesma maneira. A chamada ‘importância’ da informação, no entanto, é determinada pela ideologia e também pela postura política e económica da pessoa que dirige o jornal, que está relacionada com os factores de poder e dinheiro na sociedade local. Em vez de simplesmente desfigurar o conteúdo dos jornais, Fei In remove-os da maneira mais completa, cortando-os e tornando o jornal físico ainda mais leve, mostrando-nos uma representação do vazio e da falta de conteúdo do próprio jornal”, prossegue Bianca Lei.

Esta é a estreia a solo em Macau, mas é já a terceira exposição individual da artista de Macau, que acumula mais de duas dezenas de participações em colectivas no Reino Unido, Índia, Tailândia, Japão, Pequim, Shenzhen, Macau e Taiwan. A sua obra, que recorre a técnicas e suportes como a gravura, encadernação de livros, esculturas de papel e instalações, teve já reconhecimento local e internacional através da presença em várias exposições anteriores. O currículo de Leong Fei In inclui duas mostras individuais, uma realizada em Quioto, em 2017, “In Between”, na galeria be-Kyoto, e outra, em Londres, em 2016, “In Conditions”, na Camberwell College of Arts.

“The Weight of Context – Works by Leong Fei In” inaugura sexta-feira, 20 de Abril, no espaço Macau Art Garden, da associação Art For All Society (AFA). A mostra vai permanecer até 13 de Maio.