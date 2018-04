Alexis Tam não nega candidatura a Chefe do Executivo

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura não excluiu a hipótese de uma candidatura à posição de Chefe do Executivo. Em declarações aos jornalistas, na passada sexta-feira, Alexis Tam anunciou ainda a contratação de mais de seis dezenas de médicos, a acontecer durante o ano de 2018.

Alexis Tam não negou uma possível candidatura ao cargo de Chefe do Executivo em 2019, mas afirmou que, “nesta altura”, a prioridade é “reforçar as acções de aperfeiçoamento dos trabalhos levados a cabo na sua tutela”. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, responsável pelas áreas da saúde, educação, acção social, segurança social, cultura, turismo e desporto, respondia desta forma aos jornalistas, depois de Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, em entrevista recente à TDM – Rádio Macau, não ter afastado a hipótese de entrar na corrida para o lugar de Chefe do Executivo. Na sexta-feira, Alexis Tam anunciou ainda a contratação, durante este ano, de mais de 60 médicos e de duas dezenas de enfermeiros.

“Está prevista a admissão de mais 400 pessoas em 2018, entre os quais estão 63 médicos e 20 enfermeiros”, disse Alexis Tam, à margem de uma visita às instalações do Centro de Saúde da Ilha Verde e da cerimónia de inauguração da ampliação da farmácia hospitalar do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ). O governante acrescentou que o Governo recruta anualmente, “de forma planeada, mão-de-obra de modo a responder às futuras necessidades do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”. Em 2017, os Serviços de Saúde tinham 4.350 trabalhadores.

O Centro de Saúde da Ilha Verde, que “será o maior do território”, vai entrar em funcionamento no Verão, sendo que a alocação do pessoal de saúde já está planeada. Um comunicado do gabinete do secretário revela que este é o terceiro centro de saúde da Zona Norte e que os recursos de saúde serão reorganizados em articulação com os Centros de Saúde da Areia Preta e de Fai Chi Kei, “no sentido de prestar melhores serviços aos residentes da Zona Norte”. Prevê-se que preste cuidados de saúde a cerca de 96 mil residentes.

O Centro de Saúde da Ilha Verde vai disponibilizar espaços destinados aos serviços de demência e de tratamento precoce: o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, sala para treino de integração sensorial ou área para fisioterapia. “Com estas valências será possível disponibilizar serviços ‘one stop’ de avaliação, diagnóstico e tratamento. Através da ‘rede de cuidados a crianças com dificuldades de desenvolvimento’, os casos serão tratados de maneira concentrada, organizando os recursos de forma uniforme e coordenando as actividades, aumentando a eficácia dos serviços”, explica o gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.



Concluída a ampliação da farmácia hospitalar no CHCSJ

No mesmo dia, Alexis Tam presidiu também à cerimónia de inauguração da ampliação da farmácia hospitalar do CHCSJ, realizada entre Julho e Dezembro do ano passado, e que “criou mais espaço quer para a área de espera dos pacientes, quer para o atendimento, disponibilizando, agora, mais balcões de atendimento”. O Governo diz que os Serviços de Saúde “têm melhorado os serviços de dispensa de medicamentos na farmácia hospitalar, reduzindo o tempo de espera dos pacientes para levantamento de medicamentos”.

O CHCSJ tem uma nova máquina de dispensa automática de medicamentos que está a funcionar desde o passado mês de Fevereiro, que “melhora os procedimentos de dispensa e levantamento de medicamentos”. Disponibiliza 2400 mil caixas por hora, pode armazenar 13.500 caixas e possui uma precisão de 99.9% nos medicamentos dispensados. A máquina inventaria ainda, de forma automática, o ‘stock’ de medicamentos e monitoriza o período de validade dos mesmos. “Com este equipamento a distribuição de fármacos é mais precisa o que vem reforçar a precisão da distribuição, reduz a mão-de-obra e acelera a dispensa de medicamentos”, garante o Governo.

“Os dados mais recentes, de Março de 2018, revelam que o tempo médio de espera na Farmácia do CHCSJ é de 24 minutos, uma redução de cerca de 31% em relação aos 35 minutos registados no mesmo período do ano passado”, lê-se ainda no comunicado.