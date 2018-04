Wong Sio Chak: O território hoje estaria mais preparado para enfrentar o tufão Hato

Macau tem hoje mais capacidade para enfrentar um tufão com a intensidade do Hato, em resultado do reforço da estrutura de protecção civil, assegurou o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. O Governo apresentou ontem as “dez tarefas prioritárias no âmbito da prevenção e redução de catástrofes” numa conferência de imprensa que contou com a presença do Chefe do Executivo. Algumas destas tarefas, como a plataforma de comando de emergências e o plano de evacuação, vão ser testadas num simulacro de tufão a 28 de Abril.

Cláudia Aranda

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, destacou ontem o trabalho já realizado pelo Governo desde o ano passado no reforço da estrutura da protecção civil e na coordenação entre os vários serviços, referindo que, se hoje houvesse um tufão idêntico ao Hato, o território estaria mais bem preparado para enfrentar a situação. “Já com as orientações do Chefe do Executivo, temos vindo a reforçar a nossa estrutura de protecção civil, e coordenação com 29 serviços públicos. Acho que, neste momento, com o nosso mecanismo, somos capazes de enfrentar uma vinda de um tufão com a mesma intensidade”, assegurou Wong Sio Chak.

O Governo apresentou ontem as “dez tarefas prioritárias no âmbito da prevenção e redução de catástrofes” numa conferência de imprensa que contou com a presença do Chefe do Executivo, Chui Sai On, e membros da Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grande Catástrofes.

Entre as 10 prioridades o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, destacou a constituição de um plano geral de emergência e a construção de uma plataforma de comando de emergências. O módulo nuclear e a estrutura desta plataforma vão ser examinados durante o simulacro de tufão, previsto para 28 de Abril, dia em que vai ser testado também o plano de evacuação nas zonas baixas em caso de elevado “storm surge”.

16 abrigos para mais de 23 mil pessoas

Em caso de evacuação de emergência, os idosos e pessoas com deficiência deverão ser transportados para os abrigos pela Direcção dos Serviços dos Assuntos de Tráfego sob coordenação da polícia. “Temos pontos de concentração para as camadas vulneráveis, os colegas do IAS já estão a fazer esse registo para ver quem tem essa necessidade, para serem evacuados com segurança”, nomeadamente daqueles que vivem em zonas de cheias, como o Porto Interior, acrescentou Ma Io Kun. “As estatísticas de inundações de 2017 indicam a existência de 566 fogos (nas zonas de cheias), que inclui 160 com pessoas portadoras de deficiência”, indicou a chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam.

O Chefe do Executivo salientou que o Instituto de Acção Social (IAS) aumentou o número dos centros de abrigo de quatro para 16, prevendo-se que, em termos de camas e de lugares sentados, tenham capacidade para acolher mais de 23 mil pessoas. Foram também definidos quatro pontos de encontro e de evacuação de emergência, incluindo três mercados. Em Coloane, a sede da Associação das Águias Voadoras e a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau passarão a ser centros de abrigo. Estes abrigos deverão estar equipados com colchões, sacos-cama, artigos de uso diário, água potável e alimentos secos.

O Governo prevê que a plataforma de comando de emergências possa ser optimizada durante o ano de 2019, sendo que a plataforma de comando de emergências sofisticada e o novo Centro de Protecção Civil deverão ser construídos no período entre 2020 e 2021.

Plano de financiamento às empresas

O Executivo indicou ainda estar a concluir uma revisão da classificação de tempestades tropicais, para incluir as categorias de “tufão”, “tufão severo” e “super tufão”, a fim de uniformizar com os padrões adoptados na China continental e em Hong Kong. Também aumentaram o aviso de “storm surge” dos actuais três graus para cinco.

Outro dos projectos prioritários é a revisão do regime jurídico da protecção civil do território. “As autoridades de segurança começaram, desde o final do ano transacto, a empenharem-se na elaboração da nova lei ‘Lei de Bases da Protecção Civil’ para inovação do regime de protecção civil existente, que vigora há mais de 25 anos, a fim de elevar a sua eficiência “, disse o secretário para a Segurança, acrescentando que já foram entregues ao Conselho Executivo os dois regulamentos administrativos da lei de bases da protecção civil.

A Direcção dos Serviços de Economia irá lançar no próximo dia 18 um plano de financiamento às Pequenas e Médias Empresas para a instalação de elevadores para mercadorias. Estima-se que, em Junho, seja lançado um plano de financiamento para instalações de sistemas de protecção contra inundações, destinado principalmente aos comerciantes qualificados de lojas situadas em zonas afectadas pelas inundações.

Além de reforçar o sistema de electricidade de Macau para fazer frente a catástrofes, o Governo planeia a construção da Barragem de Maré do Porto Interior de Macau. Através do mecanismo de cooperação entre Guangdong e Macau, os dirigentes das duas regiões acordaram em construir a barragem de maré. Planeia-se também construir um murete de protecção contra inundações semi-desmontável, totalmente desmontável e de betão armado desde a Escola de Pilotagem da Barra até ao Edifício Portuário no Lam Mau, de 2,13 quilómetros de comprimento e 1,5 metros de altura.