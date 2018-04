Posto de serviços da DSI, em Seac Pai Van, aberto 24h

A Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) incluiu os serviços de auto-atendimento em Seac Pai Van no conjunto de postos em que é possível fazer o requerimento do certificado de registo criminal durante 24 horas. O objectivo passa por “facilitar os residentes na formulação de pedidos fora do horário de expediente”, refere um comunicado do organismo.

O certificado de registo criminal requerido neste posto de serviços poderá ser levantado na sede da DSI, na Avenida da Praia Grande ou no Centro de Serviços da RAEM, na Areia Preta. O pagamento das taxas de emissão só pode ser efectuado por meio do cartão “Quick pass”, “UnionPay” ou “MACAUpass”, e é impresso o recibo do requerimento através do quiosque. Depois de confirmado o sucesso do requerimento, o requerente deve deslocar-se no local escolhido no dia indicado no recibo para levantamento do certificado.

Este posto de serviços em Coloane, na Avenida da Harmonia, está aberto ao público 24 horas por dia e encontra-se equipado com cinco quiosques de multi-aplicações que disponibilizam mais de 26 serviços electrónicos de 10 serviços públicos, bem como um quiosque “Guia da Cidade”.