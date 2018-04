Instituto Cultural garante dar seguimento a casos denunciados pelo CCAC

Em resposta aos casos referidos no Relatório de Actividades de 2017 do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), divulgado na terça-feira, o Instituto Cultural (IC) afirmou ontem, em comunicado, que “irá prestar todo o apoio, dar seguimento e acompanhar nos termos da lei os dois casos relativos ao Conservatório de Macau” referidos no relatório.

Na mesma nota, o IC assinala que, num dos casos, é referido que o organismo “contratou dois trabalhadores não residentes para leccionarem na Escola de Teatro do Conservatório de Macau sem ter obtido as autorizações necessárias, o que violaria a Lei da contratação de trabalhadores não residentes”. Assegura o IC, que este caso “já foi submetido às autoridades judiciais competentes, encontrando-se na fase de inquérito, pelo que o IC irá cooperar de forma activa com as autoridades competentes nos seus trabalhos de investigação”, e ainda que “em 2016, o IC terminou a relação laboral com estes dois docentes”.

No relatório é ainda referido, assinala o mesmo comunicado, “o caso do Director da Escola de Música do Conservatório de Macau ter exigido aos professores que comprassem bilhetes para um concerto e os promovesse junto dos alunos e dos pais dos alunos”. Diz o IC, que “após ter conhecimento do ocorrido, exigiu ao Director da referida Escola que se abstivesse de exigências idênticas no futuro e promoveu ainda a sensibilização para a actuação nos termos da lei”. O organismo assinala ainda que “ao mesmo tempo, o Conservatório de Macau acabou de elaborar as instruções sobre o assunto da divulgação e da venda de bilhetes para actividades”, e que “o IC continua a monitorizar os trabalhos de gestão interna do Conservatório”.

O Instituto Cultural finaliza com a garantia de que vai “continuar a avaliar os procedimentos de trabalho internos, a melhorar de forma activa os mecanismos de supervisão, a elevar a consciência do seu pessoal para o cumprimento da lei e a sua integridade e para o cumprimento rigoroso dos deveres e do espírito dos funcionários públicos, dedicando todos os seus esforços a servir o público”.